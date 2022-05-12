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У людей есть власть! Ведущие Евровидения показали яркий перфоманс

13 мая 2022, 00:33
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
У людей есть власть! Ведущие Евровидения показали яркий перфоманс

Во время второго полуфинала Евровидения 2022 ведущие шоу Лаури Паузини и Mika спели попурри из всемирно известных хитов.

Лаура и Mika выступили уже после концертной программы во время голосования за участников. Так сказать, показали как надо.

Начали они свое выступление с песни Стинга Fragile, которая давно стала одной из его визитных карточек. Песня была посвящена Бену Линдеру — американскому инженеру-строителю, который был убит в 1987 году, во время работы над гидроэнергетическим проектом в Никарагуа. Бен был убит никарагуанскими контрас — военно-политическое движение прошлого столения.

Затем ведущие спели трек Patti Smith — People Have the Power.

Лаури Паузини — известная итальянская певица, лауреат множества премий, в частности Грємми.

Mika — британский певец и автор-исполнитель американo-ливанского происхождения. Украинцы его больше всего знают по синглу Relax, Take It Easy.

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