Внезапная и массовая атака Израиля из сектора Газа, а также массовые убийства, устроенные боевиками ХАМАС, ошеломили звезд мирового шоу-бизнеса. За этим последовали заявления с поддержкой израильской стороны. Тем не менее, ряд знаменитостей высказался в защиту палестинцев, призвав мир вспомнить историю и вызвав скандал.

Реакция самых ярких звезд Голливуда на события на Ближнем Востоке была мгновенной. Едва ли не первыми заявления сделали знаменитости, имеющие израильское происхождение, вроде Галь Гадот, которую могут призвать в армию. В частности, актриса Натали Портман выставила пост в Instagram, в котором указала, что ей сердце разрывается за ее народ.

Актер Ноа Шнапп, известный ролью Уилла Байерса в сериале Очень странные дела, поддержал Израль в эмоциональном заявлении. Он отметил, что ему, как американскому еврею, страшно за братьев и сестер в Израиле. Шнапп добавил, что его возмущают и ошеломляют комментарии с поддержкой Палестины под фото преступлений ХАМАСа.

Он пристыдил инфлюенсеров, которые молчат о событиях на Ближнем Востоке, и выразил надежду, что ХАМАС признают террористической организацией.

Среди киносообщества посты в поддержку народа Израиля также сделали Риз Уизерспун и Дуэйн Скала Джонсон, который признал, что глубоко не владеет темой конфликта, однако имеющейся информации достаточно, чтобы осудить терроризм.

Четко заявила о поддержке Израиля поп-звезда Мадонна, известная своей активной общественной позицией. Ее коллега по цеху Барбра Стрейзанд добавила, что у нее нет слов описать весь ужас и печаль, что она чувствует, когда думает обо всех этих событиях.

Группа U2 изменила текст песни во время выступления в Лас-Вегасе, чтобы почтить память погибших в Израиле.

Были среди знаменитостей и те, кто испугался хейта со стороны сторонников Палестины. Модель Кайли Дженнер сначала выложила пост в поддержку Израиля, но удалила его из-за критики поклонников, поддерживающих другую сторону конфликта.

В этом случае едва ли не самой яркой является история бывшей порнозвезды Миа Халифы. Она горячо поддержала ХАМАС и резко осудила израильскую сторону. 30-летняя блогерша попала в скандал и на себе почувствовала, как действует культура отмены, ведь ряд компаний, которые сотрудничали с ней, решили разорвать отношения с Халифой.

В частности, так поступил журнал Playboy, сообщает Daily Mail. В издании заявили, что имеют нулевую терпимость к языку ненависти. В своих постах в Twitter, которые уже недоступны, инфлюенсерка призвала “борцов за свободу в Палестине переворачивать телефоны и снимать видео горизонтально”. Впрочем, доступен другой пост Халифы, в котором она отреагировала на отказ компаний продолжать работать с ней.

I’d say supporting Palestine has lost me business opportunities, but I’m more angry at myself for not checking whether or not I was entering into business with Zionists. My bad. https://t.co/sgx8kzAHnL

