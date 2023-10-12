Внезапная и массовая атака Израиля из сектора Газа, а также массовые убийства, устроенные боевиками ХАМАС, ошеломили звезд мирового шоу-бизнеса. За этим последовали заявления с поддержкой израильской стороны. Тем не менее, ряд знаменитостей высказался в защиту палестинцев, призвав мир вспомнить историю и вызвав скандал.

Кто из знаменитостей поддержал Израиль

Реакция самых ярких звезд Голливуда на события на Ближнем Востоке была мгновенной. Едва ли не первыми заявления сделали знаменитости, имеющие израильское происхождение, вроде Галь Гадот, которую могут призвать в армию. В частности, актриса Натали Портман выставила пост в Instagram, в котором указала, что ей сердце разрывается за ее народ.

— Детей, женщин и пожилых людей убили и похитили из собственных домов. Я в ужасе от этих актов варварства, мое сердце наполняют любовь и молитва за все пострадавшие семьи, — написала звезда фильмов Леон и Звездные войны.

Актер Ноа Шнапп, известный ролью Уилла Байерса в сериале Очень странные дела, поддержал Израль в эмоциональном заявлении. Он отметил, что ему, как американскому еврею, страшно за братьев и сестер в Израиле. Шнапп добавил, что его возмущают и ошеломляют комментарии с поддержкой Палестины под фото преступлений ХАМАСа.

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— Не надо быть евреем, не надо быть израильтянином, просто надо иметь эмпатию и здравый смысл, чтобы понять, что происходящее неправильно, — указал актер.

Он пристыдил инфлюенсеров, которые молчат о событиях на Ближнем Востоке, и выразил надежду, что ХАМАС признают террористической организацией.

Среди киносообщества посты в поддержку народа Израиля также сделали Риз Уизерспун и Дуэйн Скала Джонсон, который признал, что глубоко не владеет темой конфликта, однако имеющейся информации достаточно, чтобы осудить терроризм.

Четко заявила о поддержке Израиля поп-звезда Мадонна, известная своей активной общественной позицией. Ее коллега по цеху Барбра Стрейзанд добавила, что у нее нет слов описать весь ужас и печаль, что она чувствует, когда думает обо всех этих событиях.

Группа U2 изменила текст песни во время выступления в Лас-Вегасе, чтобы почтить память погибших в Израиле.

— В свете того, что произошло в Израиле и Газе, песня о ненасилии кажется несколько бессмысленной, даже смешной, но наши молитвы всегда были за мир и ненасилие, — указано в сообщении группы.

Были среди знаменитостей и те, кто испугался хейта со стороны сторонников Палестины. Модель Кайли Дженнер сначала выложила пост в поддержку Израиля, но удалила его из-за критики поклонников, поддерживающих другую сторону конфликта.

Кто из звезд поддержал Палестину

В этом случае едва ли не самой яркой является история бывшей порнозвезды Миа Халифы. Она горячо поддержала ХАМАС и резко осудила израильскую сторону. 30-летняя блогерша попала в скандал и на себе почувствовала, как действует культура отмены, ведь ряд компаний, которые сотрудничали с ней, решили разорвать отношения с Халифой.

В частности, так поступил журнал Playboy, сообщает Daily Mail. В издании заявили, что имеют нулевую терпимость к языку ненависти. В своих постах в Twitter, которые уже недоступны, инфлюенсерка призвала “борцов за свободу в Палестине переворачивать телефоны и снимать видео горизонтально”. Впрочем, доступен другой пост Халифы, в котором она отреагировала на отказ компаний продолжать работать с ней.

I’d say supporting Palestine has lost me business opportunities, but I’m more angry at myself for not checking whether or not I was entering into business with Zionists. My bad. https://t.co/sgx8kzAHnL — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023

— Поддержка Палестины лишила меня возможностей вести бизнес, но я больше злюсь на себя за то, что не проверила, что буду иметь дело с сионистами. Сама виновата, — написала Миа Халифа.

Мировые СМИ обратили внимание на молчание звезды фильмов о Гарри Поттере Эммы Уотсон, которая ранее публично поддерживала палестинцев. Также до сих пор молчит супермодель и подруга Кайли Дженнер Белла Хадид, имеющая палестинское происхождение. Ее сестра Джиджи Хадид нарушила тишину, выразив свою неизменную поддержку Палестине. Вместе с тем супермодель обратилась к своим друзьям-евреям, чтобы они поняли ее позицию.

— Хотя у меня есть надежды и мечты относительно палестинцев, ни одна из них не включает нанесение вреда евреям. Террор в отношении невинных людей не равен принципам движения свободной Палестины, — подчеркнула Джиджи Хадид.

Супермодель отметила и то, что пропалестинские взгляды не имеют ничего общего с антисемитизмом.

Высказалась об израильско-палестинском конфликте шведская певица Зара Ларссон. Причем сделала она это через упоминание об Украине с очень странным замечанием, что мир поддерживает нашу страну в противостоянии российской армии, однако не поддерживает Палестину. Кстати, на ее странице в Instagram, этого поста уже нет, но, как мы знаем, скрины не горят.

Zara Larsson in new Story: “Oh so it’s stand with Ukraine when Russia invades but not Palesti-” pic.twitter.com/uhiSA5J6Gy — Pop Crave (@PopCrave) October 8, 2023

Напомним, утром 7 октября ХАМАС начал новую масштабную операцию против Израиля, нанеся ракетные удары со стороны сектора Газа. Одними из первых жертв боевиков стали гости музыкального фестиваля, который проходил в пустыне на юге Израиля.