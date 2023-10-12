Раптова та масова атака Ізраїлю з сектору Гази, а також масові вбивства, влаштовані бойовиками ХАМАС, приголомшили зірок світового шоубізнесу. Тож за цим надійшли заяви з підтримкою ізраїльської сторони. Проте низка знаменитостей висловилися на захист палестинців, закликавши світ згадати історію та спричинивши скандал.

Хто із знаменитостей підтримав Ізраїль

Реакція найяскравіших зірок Голлівуду на події на Ближньому Сході була миттєвою. Чи не найпершими заяви зробили знаменитості ізраїльського походження, на кшталт Галь Гадот, яку можуть призвати до армії. Зокрема акторка Наталі Портман виставила пост в Instagram, в якому вказала, що їй серце крається за її народом.

– Дітей, жінок та люди похилого віку вбили та викрали з власних домівок. Я нажахана цими актами варварства, моє серце сповнюють любов і молитва за всі постраждалі родини, – написала зірка фільмів Леон та Зоряні війни.

Актор Ноа Шнапп, відомий за роллю Вілла Баєрса у серіалі Дивні дива, підтримав Ізраїль в емоційній заяві. Він зазначив, що йому, як американському єврею, страшно за братів і сестер в Ізраїлі. Шнапп додав, що його обурюють та приголомшують коментарі з підтримкою Палестини під фото злочинів ХАМАСу.

Зараз дивляться

– Не треба бути євреєм, не треба бути ізраїльтянином, просто треба мати емпатію та здоровий глузд, щоби зрозуміти, що те, що відбувається – неправильно, – вказав актор.

Він присоромив інфлюенсерів, які мовчать про події на Ближньому Сході, та висловив сподівання, що ХАМАС визнають терористичною організацією.

Серед кіноспільноти пости на підтримку народу Ізраїлю також зробили Різ Візерспун і Двейн Скеля Джонсон, який визнав, що глибоко не володіє темою конфлікту, проте наявної інформації достатньо, щоби засудити тероризм.

Чітко заявила про підтримку Ізраїлю попзірка Мадонна, відома своєю активною громадською позицією. Її колега по цеху Барбра Стрейзанд додала, що в неї немає слів описати весь жах і сум, що вона відчуває, коли думає про всі ці події.

Гурт U2 змінив текст пісні під час виступу в Лас-Вегасі, щоб вшанувати пам’ять загиблих в Ізраїлі.

– У світлі того, що сталося в Ізраїлі та Газі, пісня про ненасильство здається дещо безглуздою, навіть смішною, але наші молитви завжди були за мир і ненасильство, – зазначено в повідомленні гурту.

Були серед знаменитостей і ті, хто злякався хейту з боку прибічників Палестини. Модель Кайлі Дженнер спочатку виклала пост на підтримку Ізраїлю, але видалила його через критику шанувальників, що підтримують іншу сторону конфлікту.

Хто з зірок підтримав Палестину

У цьому випадку чи не найяскравішою є історія колишньої порнозірки Міа Халіфи. Вона палко підтримала ХАМАС і різко засудила ізраїльську сторону.Через це 30-річна блогерка втрапила у скандал і на собі відчула, як діє культура скасування, адже низка компаній, які співпрацювали з нею, вирішили розірвати відносини з Халіфою.

Зокрема, так вчинив журнал Playboy, повідомляє Daily Mail. У виданні заявили, що мають нульову терпимість до мови ненависті. У своїх постах в Twitter, що вже недоступні, інфлюенсерка закликала “борців за свободу в Палестині перевертати телефони та знімати відео горизонтально”. Утім, доступний інший пост Халіфи, в якому вона відреагувала на відмову компаній продовжувати працювати з нею.

I’d say supporting Palestine has lost me business opportunities, but I’m more angry at myself for not checking whether or not I was entering into business with Zionists. My bad. https://t.co/sgx8kzAHnL — Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023

– Підтримка Палестини позбавила мене можливостей вести бізнес, та я більше злюся на себе, бо не перевірила, що матиму справу з сіоністами. Сама винна, – написала Міа Халіфа.

Світові ЗМІ звернули увагу на мовчання зірки фільмів про Гаррі Поттера Емми Вотсон, яка раніше публічно підтримувала палестинців. Також досі мовчить супермодель і подруга Кайлі Дженнер Белла Хадід, що має палестинське походження. Її сестра Джіджі Хадід порушила тишу, висловивши свою незмінну підтримку Палестині. Водночас супермодель звернулася до своїх друзів-євреїв, щоби вони зрозуміли її позицію.

– Хоча я маю надії та мрії щодо палестинців, жодна з них не передбачає завдання шкоди євреям. Терор щодо безневинних людей не дорівнює принципам руху вільної Палестини, – наголосила Джіджі Хадід.

Супермодель наголосила й на тому, що пропалестинські погляди не мають нічого спільного з антисемітизмом.

Висловилася про ізраїльсько-палестинський конфлікт шведська співачка Зара Ларссон. Причому зробила вона це через згадку про Україну з дуже дивним зауваженням, що світ підтримує нашу країну у протистоянні російській армії, проте не підтримує Палестину. До речі, на її сторінці в Instagram, цього поста вже немає, але, як ми знаємо, скрини не горять.

Zara Larsson in new Story: “Oh so it’s stand with Ukraine when Russia invades but not Palesti-” pic.twitter.com/uhiSA5J6Gy — Pop Crave (@PopCrave) October 8, 2023

Нагадаємо, вранці 7 жовтня ХАМАС розпочав нову масштабну операцію проти Ізраїлю, завдавши ракетних ударів з боку сектору Гази. Одними з перших жертів бойовиків стали гості музичного фестивалю, що відбувався в пустелі на півдні Ізраїлю.