Раптова та масова атака Ізраїлю з сектору Гази, а також масові вбивства, влаштовані бойовиками ХАМАС, приголомшили зірок світового шоубізнесу. Тож за цим надійшли заяви з підтримкою ізраїльської сторони. Проте низка знаменитостей висловилися на захист палестинців, закликавши світ згадати історію та спричинивши скандал.

Реакція найяскравіших зірок Голлівуду на події на Ближньому Сході була миттєвою. Чи не найпершими заяви зробили знаменитості ізраїльського походження, на кшталт Галь Гадот, яку можуть призвати до армії. Зокрема акторка Наталі Портман виставила пост в Instagram, в якому вказала, що їй серце крається за її народом.

Актор Ноа Шнапп, відомий за роллю Вілла Баєрса у серіалі Дивні дива, підтримав Ізраїль в емоційній заяві. Він зазначив, що йому, як американському єврею, страшно за братів і сестер в Ізраїлі. Шнапп додав, що його обурюють та приголомшують коментарі з підтримкою Палестини під фото злочинів ХАМАСу.

Він присоромив інфлюенсерів, які мовчать про події на Ближньому Сході, та висловив сподівання, що ХАМАС визнають терористичною організацією.

Серед кіноспільноти пости на підтримку народу Ізраїлю також зробили Різ Візерспун і Двейн Скеля Джонсон, який визнав, що глибоко не володіє темою конфлікту, проте наявної інформації достатньо, щоби засудити тероризм.

Чітко заявила про підтримку Ізраїлю попзірка Мадонна, відома своєю активною громадською позицією. Її колега по цеху Барбра Стрейзанд додала, що в неї немає слів описати весь жах і сум, що вона відчуває, коли думає про всі ці події.

Гурт U2 змінив текст пісні під час виступу в Лас-Вегасі, щоб вшанувати пам’ять загиблих в Ізраїлі.

Були серед знаменитостей і ті, хто злякався хейту з боку прибічників Палестини. Модель Кайлі Дженнер спочатку виклала пост на підтримку Ізраїлю, але видалила його через критику шанувальників, що підтримують іншу сторону конфлікту.

У цьому випадку чи не найяскравішою є історія колишньої порнозірки Міа Халіфи. Вона палко підтримала ХАМАС і різко засудила ізраїльську сторону.Через це 30-річна блогерка втрапила у скандал і на собі відчула, як діє культура скасування, адже низка компаній, які співпрацювали з нею, вирішили розірвати відносини з Халіфою.

Зокрема, так вчинив журнал Playboy, повідомляє Daily Mail. У виданні заявили, що мають нульову терпимість до мови ненависті. У своїх постах в Twitter, що вже недоступні, інфлюенсерка закликала “борців за свободу в Палестині перевертати телефони та знімати відео горизонтально”. Утім, доступний інший пост Халіфи, в якому вона відреагувала на відмову компаній продовжувати працювати з нею.

I’d say supporting Palestine has lost me business opportunities, but I’m more angry at myself for not checking whether or not I was entering into business with Zionists. My bad. https://t.co/sgx8kzAHnL

— Mia K. (@miakhalifa) October 8, 2023