Певица Kola, которая находилась в Израиле во время нападения террористической группировки ХАМАС, прилетела в Прагу.

В сториз на личной странице в Instagram она записала видеообращение, в котором поблагодарила всех поклонников за поддержку. Также Kola рассказала, что происходит в Израиле.

— В Израиле я находилась под защитой родных людей, с которыми чувствовала себя в безопасности, но паника и шок были очень большими, ведь это отличается от своей страны — ты в чужой стране, не важно, кто рядом, я не могу это объяснить. Во-вторых, когда на тебя летит 500 ракет, все эти звуки, я не могу передать. Это не 10 и не 15 раз сбили, а очень много раз. Между обстрелами небольшие паузы, и это вызывает большую тревожность. Плюс то, что на территорию Израиля зашли эти звери. Что они делают с израильтянами. Это нагоняло ужас, — сказала артистка.

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Kola рассказала, что в каждом доме в Израиле есть специальные комнаты, которые способны спасти жизнь во время ракетных обстрелов, однако у артистки это не вызвало доверия.

— В каждом доме, квартире Израиля есть комната-бомбоубежище — мамад. В своей квартире ты заходишь в эту комнатку и должен осознать, что ты в безопасности. Но ты слышишь все звуки. Поэтому у меня не было ощущения, что я в безопасности. Даже, если не дай Бог, что-то с домом, эта конструкция должна остаться и стоять, — сказала Kola.

По словам певицы, в Израиле, как и в Украине, люди рвутся защищать страну с оружием в руках.

— Армия в Израиле очень подготовлена, все рвутся бороться, защищать, как было и у нас. Но здесь больше техники, конечно. Только силой эта страна стоит, ведь ее окружают одни враги. Наш путь, украинцев, похож. Мы должны ежедневно становиться сильнее, только так мы сможем защитить себя, — отметила она.

Kola призвала украинцев донатить на армию, а также призналась, что получила не только сильный стресс, но и опыт.

— Я хочу одного — чтобы в моей невероятной стране закончилась эта проклятая война, чтобы мы выстояли и боролись. И я также желаю мира всем странам, где идет война. Это ужасно. Не знаю, почему именно в это время я живу, наверное, это какой-то опыт. Но стресонула я нормально, конечно, — подытожила артистка.