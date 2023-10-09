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Світ спустошила ненависть: Мадонна підтримала Ізраїль

9 Жовтня 2023, 12:33
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Мадонна
Джерело: Getty Images

Попзірка Мадонна, відома своє активною громадською позицією, відреагувала на атаку Ізраїля бойовиками ХАМАСу. У своєму Instagram знаменитість виклала кадри вибухів та вжахнулася тому, що відбувається на ізраїльській землі

Відео складється з нарізки хроніки подій. Співачка закликала шанувальників помолитися за Ізраїль.

– Конфлікти ніколи не можуть бути вирішені за допомогою насильства. На жаль, людство не розуміє цієї універсальної істини. Ніколи не розуміло. Ми живемо у світі, спустошеному ненавистю, – сумно резюмувала артистка.

Мадонна зазначила. що зараз вона думає про родини ізраїльтян, що постраждали від нападу, про зруйновані домівки, вбитих дітей, молодих та літніх людей.

Зараз дивляться

– Я молюся за вас. Я знаю, що це справа рук ХАМАСу, і що в Палестині є багато невинних людей, які не підтримують цю терористичну організацію. Цей трагічний напад лише спричинить більше страждань для всіх, – зазначила знаменитість.

В коментарі до Мадонни прийшло чимало прибічників ХАМАСу. Вони звинуватили зірку в тому, що вона обрала неправильний, на їхнє переконання, бік. При цьому звучать повідомлення різко та навіть грубо.

  • Шкода, що цього разу ти зайняла не ту сторону. Іди займися освітою.
  • Це те, що палестинці відчувають щодня.
  • Я залишаюсь із Палестиною. 
  • Дівчинко, почитай книжки.
  • Ви нав’язуєте одну точку зору мільйонам підписників. Я люблю вас і завжди поважав вашу здатність максимально використовувати свободу слова і самовираження, але це неприйнятно на багатьох рівнях.

Раніше модель Кайлі Дженнер видалила пост на підтримку Ізраїля саме через подібні коментарі.

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Війна в Ізраїлі Мадонна
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