Попзірка Мадонна, відома своє активною громадською позицією, відреагувала на атаку Ізраїля бойовиками ХАМАСу. У своєму Instagram знаменитість виклала кадри вибухів та вжахнулася тому, що відбувається на ізраїльській землі

Відео складється з нарізки хроніки подій. Співачка закликала шанувальників помолитися за Ізраїль.

– Конфлікти ніколи не можуть бути вирішені за допомогою насильства. На жаль, людство не розуміє цієї універсальної істини. Ніколи не розуміло. Ми живемо у світі, спустошеному ненавистю, – сумно резюмувала артистка.

Мадонна зазначила. що зараз вона думає про родини ізраїльтян, що постраждали від нападу, про зруйновані домівки, вбитих дітей, молодих та літніх людей.

Зараз дивляться

– Я молюся за вас. Я знаю, що це справа рук ХАМАСу, і що в Палестині є багато невинних людей, які не підтримують цю терористичну організацію. Цей трагічний напад лише спричинить більше страждань для всіх, – зазначила знаменитість.

В коментарі до Мадонни прийшло чимало прибічників ХАМАСу. Вони звинуватили зірку в тому, що вона обрала неправильний, на їхнє переконання, бік. При цьому звучать повідомлення різко та навіть грубо.

Шкода, що цього разу ти зайняла не ту сторону. Іди займися освітою.

Це те, що палестинці відчувають щодня.

Я залишаюсь із Палестиною.

Дівчинко, почитай книжки.

Ви нав’язуєте одну точку зору мільйонам підписників. Я люблю вас і завжди поважав вашу здатність максимально використовувати свободу слова і самовираження, але це неприйнятно на багатьох рівнях.

Раніше модель Кайлі Дженнер видалила пост на підтримку Ізраїля саме через подібні коментарі.