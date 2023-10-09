Попзірка Мадонна, відома своє активною громадською позицією, відреагувала на атаку Ізраїля бойовиками ХАМАСу. У своєму Instagram знаменитість виклала кадри вибухів та вжахнулася тому, що відбувається на ізраїльській землі
Відео складється з нарізки хроніки подій. Співачка закликала шанувальників помолитися за Ізраїль.
– Конфлікти ніколи не можуть бути вирішені за допомогою насильства. На жаль, людство не розуміє цієї універсальної істини. Ніколи не розуміло. Ми живемо у світі, спустошеному ненавистю, – сумно резюмувала артистка.
Мадонна зазначила. що зараз вона думає про родини ізраїльтян, що постраждали від нападу, про зруйновані домівки, вбитих дітей, молодих та літніх людей.
– Я молюся за вас. Я знаю, що це справа рук ХАМАСу, і що в Палестині є багато невинних людей, які не підтримують цю терористичну організацію. Цей трагічний напад лише спричинить більше страждань для всіх, – зазначила знаменитість.
В коментарі до Мадонни прийшло чимало прибічників ХАМАСу. Вони звинуватили зірку в тому, що вона обрала неправильний, на їхнє переконання, бік. При цьому звучать повідомлення різко та навіть грубо.
- Шкода, що цього разу ти зайняла не ту сторону. Іди займися освітою.
- Це те, що палестинці відчувають щодня.
- Я залишаюсь із Палестиною.
- Дівчинко, почитай книжки.
- Ви нав’язуєте одну точку зору мільйонам підписників. Я люблю вас і завжди поважав вашу здатність максимально використовувати свободу слова і самовираження, але це неприйнятно на багатьох рівнях.
Раніше модель Кайлі Дженнер видалила пост на підтримку Ізраїля саме через подібні коментарі.