Американська модель Кайлі Дженнер нарвалася на хейт за видалення поста на підтримку Ізраїлю.

Так, в Instagram-stories Кайлі на якийсь час з’явився прапор країни, але пробув він там не довго. Через тиск користувачів модель була змушена видалити публікацію. Адже її підписники, які підтримують ХАМАС, почали відписуватися від неї і залишати в коментарях палестинські прапори.

Також підписники закликають бойкотувати її продукти в арабських країнах.

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Її продукти повинні бойкотувати на Близькому Сході та в арабських країнах.

Будь ласка, бойкотуйте продукти Кайлі Дженнер.

Як можна називати себе інфлюенсером, коли на тебе впливають деякі шанувальники? Долари вищі за моральну свідомість.

Не втручайся в політику і говори, що ти підтримуєш Ізраїль!

Байкотуємо всіх Дженнерів на Близькому Сході, – такі коментарі пишуть прихильники Палестини.

Варто зазначити, що у Кайлі Дженнер є подруга, модель Белла Хадід, батько якої – палестинець. Але ні одна, ні інша ні слова не сказали про активну фазу війни між Ізраїлем і сектором Гази.