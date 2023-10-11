Голлівудську акторку, зірку фільму Диво-жінка Галь Гадот можуть призвати на військову службу в Ізраїлі.

Вона народилася в місті Петах-Тіква, а виросла в Рош-га-Аїні. Більше десяти років тому Гадот служила в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) як інструктор з бойових дій.

Два роки служби в армії є обов’язковими для ізраїльтян. Сама Галь Гадот раніше розповідала, що служба допомогла їй навчитися дисципліни і навичок роботи в команді, які вона тепер застосовує в кіномистецтві.

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Від перших хвилин вторгнення палестинського угруповання ХАМАС на територію Ізраїлю Галь Гадот висловилася на підтримку батьківщини.

У своїх соціальних мережах зірка закликала світ не залишатися осторонь та захистити її державу.

– Я підтримую Ізраїль, і ви також повинні. Світ не може сидіти осторонь, коли відбуваються ці жахливі акти терору! – написала вона в Instagram.

Зараз у соціальних мережах зірка фільму Диво-жінка активно поширює фото й відео того, що відбувається в Ізраїлі, а також просить своїх шанувальників підтримувати сили оборони країни.

Фото: Галь Гадот