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Персони

Эми Шумер пригласила Владимира Зеленского на Оскар

19 марта 2022, 14:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
статуетка Оскар
Источник: Depositphotos

Известная американская актриса Эми Шумер обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с необычным предложением — принять участие в премии Оскар.

Свою идею Шумер озвучила в эфире дневного ток-шоу Дрю Бэрримор. 

Так, по мнению звезды, такое предложение — еще один способ рассказать миру о войне с Россией, которая началась 24 февраля. Не секрет, что Украина поразила всех, храбро защищая свои земли от агрессора РФ. Мировое общество считает Владимира Зеленского примером настоящего лидера, и действующих политиков даже хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Теперь у нашего президента появилась возможность в очередной раз рассказать миру всю правду о происходящем в Украине, о зверствах России и храбрости наших людей.

Напомним, что Оскар состоится в ночь на 28 марта в театре Dolby Theatre Лос-Анджелеса. На церемонию пригласили 2 500 гостей, включая номинантов, а ведущими будут комики — Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Знаменитости будут олицетворять все новые заветы премии, ведь среди них Холл и Сайкс — афроамериканки, а последняя еще и открытая лесбиянка.

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Теги
Війна в Україні , Владимир Зеленский , Оскар
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