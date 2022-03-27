Американский актер и режиссер Шон Пенн призвал бойкотировать вручение премии Оскар, если Американская киноакадемия не даст выступить на ней президенту Украины Владимиру Зеленскому.

– Я молюсь, что это неправда, но если да, бойкотируйте это и не идите туда. Если Американская киноакадемия отклонит виртуальное выступление Владимира Зеленского, я публично уничтожу свой Оскар, — добавил он в интервью CNN.

Шон Пенн убежден – Украина обязательно победит в борьбе с Россией.

– И тогда будет вопрос, где мы были, когда они это сделали, – подчеркнул режиссер.

Вручение кинопремии Оскар 2022 состоится в ночь на 28 марта в театре Dolby Theatre Лос-Анджелеса.

Ранее ведущая премии Эми Шумер предложила Владимиру Зеленскому выступить на Оскаре, чтобы на весь мир рассказать о зверствах России в Украине.

Говорят, что переговоры о возможности выступления Зеленского на Оскаре длятся до сих пор. Представители Американской киноакадемии не могут прийти к согласию, должно ли вручение Оскара оставаться аполитичным.

Также неизвестно, появится ли Зеленский в прямом включении в рамках церемонии или это будет обращение в записи.