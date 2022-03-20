Американские актеры Мила Кунис и Эштон Катчер собрали $35 млн на помощь беженцам из Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который провел онлайн-встречу со звездами Голливуда. Глава государства поражен, что Мила и Эштон так серьезно поддерживают Украину во время полномасштабной войны.

— Эштон Катчер и Мила Кунис, которая родилась в Черновцах, одними из первых откликнулись на наше горе и уже собрали $35 млн на помощь беженцам из Украины. Поражен, насколько глубоко они в теме и как серьезно настроены. Настоящий образец для подражания, – написал Зеленский.

О начале сбора средств для помощи украинским беженцам Мила Кунис и Эштон Катчер объявили 4 марта, их цель была – $30 млн.

Напомним, что Мила Кунис родилась в Черновцах. По словам звезды, она гордится тем, что украинка.

Актриса признается, с началом полномасштабного вторжения России в Украину она почувствовала, будто у нее “только что вырвали часть сердца”.