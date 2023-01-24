Американська кіноакадемія опублікувала список номінантів на Оскар 2023. Це вже 95-а церемонія вручення нагороди, і вона запланована на ніч з 12 по 13 березня в Лос-Анджелесі.

2023 року учасники боротимуться за нагороди у 23 різних категоріях, і цього року глядачам заходу покажуть нагородження переможців усіх категорій. Минулого року вирішили не транслювати цілих 8 нагород.

Найкращий фільм року:

На Західному фронті без змін

Аватар: Шлях води;

Банши Інішерина;

Елвіс;

Все завжди і водночас;

Фабельмани;

Тар;

Топ Ґан: Меверік;

Трикутник смутку;

Жіночі плітки.

Найкраща жіноча роль другого плану:

Анджела Бассетт – Чорна пантера: Ваканда назавжди;

Хонг Чау – Кіт;

Керрі Кондон – Банши Інішерина;

Джемі Лі Кертіс – Все завжди і водночас;

Стефані Шу – Все завжди і водночас;

Найкращий саундтрек:

На західному фронті без змін;

Вавілон;

Банши Інішерина;

Все завжди і водночас;

Фабельмани.

Найкращий адаптований сценарій:

На західному фронті без змін;

Все завжди і водночас;

Фабельмани;

Тар;

Трикутник смутку.

Найкращий актор другого плану:

Брендан Глісон – Банши Інішерина;

Бряан Тайрі Генрі – Міст через озеро;

Джадд Гірш – Фабельмани;

Баррі Кеоган – Банши Інішерина;

Ке Гью Кван – Все завжди і водночас.

Найкраща пісня:

Applause – Тепер разом;

Hold my hand – Топ Ґан: Меверік;

Lift me up – Чорна пантера: Ваканда назавжди;

Naatu Naatu – RRR;

This is a life – Все завжди і водночас.

Найкращий іноземний фільм:

На західному фронті без змін – Німеччина;

Аргентина, 1895 – Аргентина;

Близько – Бельгія;

ЕО – Польща;

Тихоня – Ірландія.

Найкращий анімаційний повнометражний фільм:

Піноккіо від Гільєрмо дель Торо;

Марсель, черепашка в черевиках;

Кіт у чоботях 2: Останнє бажання;

Морський монстр;

Я червонію.

Найкращі візуальні ефекти:

На Західному фронті без змін;

Аватар: Шлях води;

Бетмен;

Чорна пантера: Ваканда назавжди;

Топ Ґан: Меверік.

Найкращий актор:

Остін Батлер;

Колін Фаррелл;

Брендан Фрейзер;

Пол Мескал;

Білл Наї.

Найкраща акторка:

Кейт Бланшет;

Ана де Армас;

Гонг Чау;

Андреа Райзборо;

Мішель Вільямс;

Мішель Єо.

Найкращий режисер:

Мартін Мак-Дона;

Дені Кван та Деніел Шайнерт;

Стівен Спілберг;

Тодд Філд;

Рубен Естлунд.

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Нагадаємо, що ведучим Оскара 2023 року стане телеведучий і комік Джиммі Кіммел. Для нього це не перша поява на заході – він уже був ведучим у 2017 та 2018 роках.

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Примітно, що у шорт-лист Оскара потрапив фільм Будинок зі скалок про дітей на Сході України. Про це стало відомо ще у березні минулого року.