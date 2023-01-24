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Оскар 2023: опубліковано повний список номінантів

24 Січня 2023, 15:36
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
статуетка Оскар
Джерело: Depositphotos

Американська кіноакадемія опублікувала список номінантів на Оскар 2023. Це вже 95-а церемонія вручення нагороди, і вона запланована на ніч з 12 по 13 березня в Лос-Анджелесі.

2023 року учасники боротимуться за нагороди у 23 різних категоріях, і цього року глядачам заходу покажуть нагородження переможців усіх категорій. Минулого року вирішили не транслювати цілих 8 нагород.

Найкращий фільм року:

  • На Західному фронті без змін
  • Аватар: Шлях води;
  • Банши Інішерина;
  • Елвіс;
  • Все завжди і водночас;
  • Фабельмани;
  • Тар;
  • Топ Ґан: Меверік;
  • Трикутник смутку;
  • Жіночі плітки.

Найкраща жіноча роль другого плану:

  • Анджела Бассетт – Чорна пантера: Ваканда назавжди;
  • Хонг Чау – Кіт;
  • Керрі Кондон – Банши Інішерина;
  • Джемі Лі Кертіс – Все завжди і водночас;
  • Стефані Шу – Все завжди і водночас;

Найкращий саундтрек:

  • На західному фронті без змін;
  • Вавілон;
  • Банши Інішерина;
  • Все завжди і водночас;
  • Фабельмани.

Найкращий адаптований сценарій:

  • На західному фронті без змін;
  • Все завжди і водночас;
  • Фабельмани;
  • Тар;
  • Трикутник смутку.

Найкращий актор другого плану:

  • Брендан Глісон – Банши Інішерина;
  • Бряан Тайрі Генрі – Міст через озеро;
  • Джадд Гірш – Фабельмани;
  • Баррі Кеоган – Банши Інішерина;
  • Ке Гью Кван – Все завжди і водночас.

Найкраща пісня:

  • Applause – Тепер разом;
  • Hold my hand – Топ Ґан: Меверік;
  • Lift me up – Чорна пантера: Ваканда назавжди;
  • Naatu Naatu – RRR;
  • This is a life – Все завжди і водночас.

Найкращий іноземний фільм:

  • На західному фронті без змін – Німеччина;
  • Аргентина, 1895 – Аргентина;
  • Близько – Бельгія;
  • ЕО – Польща;
  • Тихоня – Ірландія.

Найкращий анімаційний повнометражний фільм:

  • Піноккіо від Гільєрмо дель Торо;
  • Марсель, черепашка в черевиках;
  • Кіт у чоботях 2: Останнє бажання;
  • Морський монстр;
  • Я червонію.

Найкращі візуальні ефекти:

  • На Західному фронті без змін;
  • Аватар: Шлях води;
  • Бетмен;
  • Чорна пантера: Ваканда назавжди;
  • Топ Ґан: Меверік.

Найкращий актор:

  • Остін Батлер;
  • Колін Фаррелл;
  • Брендан Фрейзер;
  • Пол Мескал;
  • Білл Наї.

Найкраща акторка:

  • Кейт Бланшет;
  • Ана де Армас;
  • Гонг Чау;
  • Андреа Райзборо;
  • Мішель Вільямс;
  • Мішель Єо.

Найкращий режисер:

  • Мартін Мак-Дона;
  • Дені Кван та Деніел Шайнерт;
  • Стівен Спілберг;
  • Тодд Філд;
  • Рубен Естлунд.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що ведучим Оскара 2023 року стане телеведучий і комік Джиммі Кіммел. Для нього це не перша поява на заході – він уже був ведучим у 2017 та 2018 роках.

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Примітно, що у шорт-лист Оскара потрапив фільм Будинок зі скалок про дітей на Сході України. Про це стало відомо ще у березні минулого року.

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