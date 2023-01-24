Американська кіноакадемія опублікувала список номінантів на Оскар 2023. Це вже 95-а церемонія вручення нагороди, і вона запланована на ніч з 12 по 13 березня в Лос-Анджелесі.
2023 року учасники боротимуться за нагороди у 23 різних категоріях, і цього року глядачам заходу покажуть нагородження переможців усіх категорій. Минулого року вирішили не транслювати цілих 8 нагород.
Найкращий фільм року:
- На Західному фронті без змін
- Аватар: Шлях води;
- Банши Інішерина;
- Елвіс;
- Все завжди і водночас;
- Фабельмани;
- Тар;
- Топ Ґан: Меверік;
- Трикутник смутку;
- Жіночі плітки.
Найкраща жіноча роль другого плану:
- Анджела Бассетт – Чорна пантера: Ваканда назавжди;
- Хонг Чау – Кіт;
- Керрі Кондон – Банши Інішерина;
- Джемі Лі Кертіс – Все завжди і водночас;
- Стефані Шу – Все завжди і водночас;
Найкращий саундтрек:
- На західному фронті без змін;
- Вавілон;
- Банши Інішерина;
- Все завжди і водночас;
- Фабельмани.
Найкращий адаптований сценарій:
- На західному фронті без змін;
- Все завжди і водночас;
- Фабельмани;
- Тар;
- Трикутник смутку.
Найкращий актор другого плану:
- Брендан Глісон – Банши Інішерина;
- Бряан Тайрі Генрі – Міст через озеро;
- Джадд Гірш – Фабельмани;
- Баррі Кеоган – Банши Інішерина;
- Ке Гью Кван – Все завжди і водночас.
Найкраща пісня:
- Applause – Тепер разом;
- Hold my hand – Топ Ґан: Меверік;
- Lift me up – Чорна пантера: Ваканда назавжди;
- Naatu Naatu – RRR;
- This is a life – Все завжди і водночас.
Найкращий іноземний фільм:
- На західному фронті без змін – Німеччина;
- Аргентина, 1895 – Аргентина;
- Близько – Бельгія;
- ЕО – Польща;
- Тихоня – Ірландія.
Найкращий анімаційний повнометражний фільм:
- Піноккіо від Гільєрмо дель Торо;
- Марсель, черепашка в черевиках;
- Кіт у чоботях 2: Останнє бажання;
- Морський монстр;
- Я червонію.
Найкращі візуальні ефекти:
- На Західному фронті без змін;
- Аватар: Шлях води;
- Бетмен;
- Чорна пантера: Ваканда назавжди;
- Топ Ґан: Меверік.
Найкращий актор:
- Остін Батлер;
- Колін Фаррелл;
- Брендан Фрейзер;
- Пол Мескал;
- Білл Наї.
Найкраща акторка:
- Кейт Бланшет;
- Ана де Армас;
- Гонг Чау;
- Андреа Райзборо;
- Мішель Вільямс;
- Мішель Єо.
Найкращий режисер:
- Мартін Мак-Дона;
- Дені Кван та Деніел Шайнерт;
- Стівен Спілберг;
- Тодд Філд;
- Рубен Естлунд.
Зараз дивляться
Нагадаємо, що ведучим Оскара 2023 року стане телеведучий і комік Джиммі Кіммел. Для нього це не перша поява на заході – він уже був ведучим у 2017 та 2018 роках.
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Примітно, що у шорт-лист Оскара потрапив фільм Будинок зі скалок про дітей на Сході України. Про це стало відомо ще у березні минулого року.