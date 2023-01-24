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Украинский фильм Дом из заноз номинирован на Оскар 2023

24 января 2023, 16:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Будинок зі скалок

Украинский документальный фильм Дом из заноз (A House Made of Splinters) про детей из Донбасса номинирован на Оскар.

Лента совместного производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии. Режиссер — Симон Леренг Вильмонт. От украинской стороны режиссером и линейным продюсером стал Азад Сафаров.

Дом из заноз будет бороться за награду Оскар 2023 в категории Лучший документальный фильм.

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Известно, что ленту два года снимали на Донбасе, ее премьера состоялась в январе 2022 года. В ней рассказывается о детях Украины, которые попали в приют, расположенный рядом с линией фронта. Там они находятся девять месяцев, после либо возвращаются к родителям, либо попадают в приемную семью, интернат.

В детском доме работают социальные работники, которые пытаются создать для детей безопасное пространство.

Стоит отметить, это второй раз за время независимой Украины, когда документальный фильм номинировали на Оскар. Первым стал Зима в огне: Борьба Украины за свободу в 2016 году.

На кинопремии в этом году участники будут бороться за награды в 23 разных категориях. 95-я церемония вручения награды запланирована на ночь с 12 по 13 марта в Лос-Анджелесе.

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