Украинский документальный фильм Дом из заноз (A House Made of Splinters) про детей из Донбасса номинирован на Оскар.

Лента совместного производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии. Режиссер — Симон Леренг Вильмонт. От украинской стороны режиссером и линейным продюсером стал Азад Сафаров.

Дом из заноз будет бороться за награду Оскар 2023 в категории Лучший документальный фильм.

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Известно, что ленту два года снимали на Донбасе, ее премьера состоялась в январе 2022 года. В ней рассказывается о детях Украины, которые попали в приют, расположенный рядом с линией фронта. Там они находятся девять месяцев, после либо возвращаются к родителям, либо попадают в приемную семью, интернат.

В детском доме работают социальные работники, которые пытаются создать для детей безопасное пространство.

Стоит отметить, это второй раз за время независимой Украины, когда документальный фильм номинировали на Оскар. Первым стал Зима в огне: Борьба Украины за свободу в 2016 году.

На кинопремии в этом году участники будут бороться за награды в 23 разных категориях. 95-я церемония вручения награды запланирована на ночь с 12 по 13 марта в Лос-Анджелесе.