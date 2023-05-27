Французский кинорежиссер Жюстин Триет получила Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале 2023 года за фильм Анатомия падения (Anatomie D’une Chute).

Анатомия падения — это французский фильм режиссера Жюстин Трие, выпущенный в 2023 году.

В сюжете говорится об истории супругов, которые живут в горах с сыном с дефектами зрения. Однажды отец умирает прямо перед домом.

Однако не известно, это было самоубийство или убийство. Его жену хотят осудить. Жанр фильма: детектив, драма.

76-й Каннский кинофестиваль проходил с 16 до 27 мая 2023 года. Там показали долгожданные фильмы как Убийцы цветочной Луны Мартина Скорсезе, Индиана Джонс и реликвия судьбы Джеймса Мангольда, Город астероидов Уэса Андерсона.

Жюри фестиваля в 2023 году возглавил шведский режиссер Рубен Остлунд, чья сатирическая комедия Треугольник грусти стала победителем на Каннском кинофестивале в прошлом году.