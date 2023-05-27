Турецкая актриса Мерве Диздар победила в номинации Лучшая актриса на Каннском кинофестивале 2023 года за роль в фильме На сухой траве (About Dry Grasses) режиссера Нури Бильге Джейлан.

На сухой траве — турецкий фильм 2023 года режиссера Нури Бильге Джейлана. В главных ролях — актеры кино и телевидения Дениз Челилоглу, Мерве Дидар и Мусаб Экичи.

Сюжет фильма рассказывает об учителе, который работает в сельской местности восточной Анатолии и надеется переехать в Стамбул, когда его обвиняют в жестоком обращении с ученицей.

На создание сценария ушло около двух лет, а съемки начались в марте 2021 года в Эрзуруме. Кадры также были сняты в Адиямане. Операторами фильма стали Кюршат Юресин и Чехавир Шахин. Производством фильма занимались ARTE France и TRT.

На сухой траве был объявлен одним из 19 фильмов, который претендовал на Золотую пальмовую ветвь на 76-м Каннском кинофестивале. Его мировая премьера состоялась 19 мая 2023 года.

76-й Каннский кинофестиваль проходил с 16 до 27 мая 2023 года. Там показали долгожданные фильмы как Убийцы цветочной Луны Мартина Скорсезе, Индиана Джонс и реликвия судьбы Джеймса Мангольда, Город астероидов Уэса Андерсона.

Жюри фестиваля в 2023 году возглавил шведский режиссер Рубен Остлунд, чья сатирическая комедия Треугольник грусти стала победителем на Каннском кинофестивале в прошлом году.