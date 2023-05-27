Японец Кодзи Якусе победил в номинации Лучший актер на Каннском кинофестивале 2023 года за роль в фильме Идеальные дни (Perfect Days) режиссера Вима Уендерса.

— Я хочу особенно поблагодарить Вима Вендерса, который действительно создал замечательного персонажа, — сказал Кодзи Якусе.

Идеальные дни — это японско-немецкий фильм 2023 года режиссера Вима Вендерса. В фильме объединены четыре новеллы, а Кодзи Якусо сыграл главную роль в фильме.

Фильм был отобран для номинации на Золотую пальмовую ветвь на 76-м Каннском кинофестивале, где его премьера состоялась 25 мая 2023 года.

Кодзи Якусо в роли Хираямы работает уборщиком туалетов в Токио. Он придерживается структурированной повседневной жизни и посвящает свободное время музыке и книгам.

Хираяма также любит деревья и фотографирует их. Через серию неожиданных встреч постепенно раскрывается больше о его прошлом.

Производством фильма занималась японская компания Master Mind Limited в сотрудничестве с немецкой Wenders Images.

76-й Каннский кинофестиваль проходил с 16 до 27 мая 2023 года. Там показали долгожданные фильмы как Убийцы цветочной Луны Мартина Скорсезе, Индиана Джонс и реликвия судьбы Джеймса Мангольда, Город астероидов Уэса Андерсона.

Жюри фестиваля в 2023 году возглавил шведский режиссер Рубен Остлунд, чья сатирическая комедия Треугольник грусти стала победителем на Каннском кинофестивале в прошлом году.