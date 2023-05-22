На Каннском кинофестивале женщина в желто-синем платье облила себя искусственной кровью. На этот шаг она пошла перед показом фильма российского производства Кислота.

Известно, что женщина появилась на красной дорожке вместе с известными звездами в синем и желтом бальном платье в пол, и уже на ступеньках достала из платья капсулу с искусственной кровью, подняла ее над головой и раздавила. Все камеры были прикованы к ней, чего и добивалась девушка.

Спустя мгновение охрана вывела женщину из красной дорожки — протест можно назвать удачным. Его цель — напомнить о тысячах пострадавших от войны украинцев, которую принесли с собой солдаты РФ.

Перфоманс состоялась после того, как президент Украины Владимир Зеленский сравнил жестокое уничтожение российскими оккупантами оккупированных городов с разрушениями в Хиросиме.

Это не первый подобный протест на Каннском кинофестивале — в 2022 году другая женщина выбежала на красную дорожку и разделась. На ее теле была надпись Прекратите нас насиловать. На девушке был изображен украинский флаг — это была отсылка к кровавым действиям российских оккупантов на оккупированных украинских землях.

Также в прошлом году на кинофестивале выступил Владимир Зеленский с помощью видеотрансляции из Киева. Фестиваль исторически служит фоном для протестов, но власти Франции готовы пресекать любые перфомансы.

Что касается мероприятия в этом году, то его открыли с оттенком украинской культуры — Катрин Денев прочла стих Леси Украинки на открытии Каннского фестиваля 2023.