Все больше людей ежедневно перестают скрывать свою ненависть к России, особенно заметно это стало с началом полномасштабной войны в Украине. Сейчас каждый здравомыслящий и разумный человек выступает против политики страны-агрессора, такая тенденция заметна и среди звезд мирового масштаба.

Однако есть и те селебрити, которые не скрывали своего презрения к РФ до полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В этом материале Факты ICTV решили вспомнить голливудских звезд, которые ненавидели Россию еще до войны.

Дженнифер Лоуренс

Американская актриса Дженнифер Лоуренс после съемок в фильме Красный воробей (2018), в котором она сыграла роль российской шпионки, заявила, что ничего общего с этой страной иметь не хочет.

На одной из пресс-конференций она даже отказалась отвечать на вопросы прессы из РФ, а также попросила вывести российских журналистов из залы.

Джим Керри

Канадско-американский актер Джим Керри удалил свой аккаунт в Facebook в 2018 году, и все — из-за России.

Сделал он это в знак протеста против российского влияния на американские выборы, а соцсеть якобы этому способствовала и ничего не делала, чтобы это остановить.

Джим Керри высказался о войне в Украине 27 февраля 2022 года. Тогда он сказал, что у него разрывается сердце, и назвал кровавого диктатора “политическим придурком”.

Леди Гага

О нелюбви американской певицы Леди Гаги к РФ стало известно в 2013 году. Тогда исполнительница сказала, что ей не нравятся устаревшие взгляды правительства РФ на ЛГБТ-сообщества и в принципе агрессивная политика страны.

Морган Фримен

Американский актер Морган Фримен в 2017 году обвинил Россию в нападении на демократию США. В соответствующем ролике он назвал президента России Владимира Путина шпионом и сказал, что страна-агрессор использует соцсети для распространения пропаганды и лжи.

Весной 2022-го Моргану Фримену навсегда запретили въезд в страну-агрессора.

Шер

Американская певица Шер в 2013 году отказалась выступить на церемонии открытия зимней Олимпиады в Сочи.

Тогда она заявила, что не разделяет взглядов РФ на ЛГБТ-сообщества и не понимает, откуда у них такая ненависть к людям нетрадиционной ориентации, отметив, что россияне не понимают, что с ними делает их правительство.

В ходе этого Шер отметила, что начинает не любить Россию.

Стоит отметить, что с началом полномасштабной войны в Украине большинство мировых звезд поддержали нашу страну. Более того, многие из них даже приезжали в Киев, Львов и другие украинские города.

Так, у нас побывали актрисы Анджелина Джоли, Иванна Сахно, Кэтрин Винник, Джессика Честейн, актеры Шон Пенн, Бен Стиллер, Лив Шрайбер, режиссер Кэрри Фукунага и многие другие.