Американская певица Шер показала фото особенной елочной игрушки — повешенный президент страны-террориста РФ Владимир Путин.
Так, в Twitter артистка решила поздравить своих поклонников с Новым годом, пожелав всем счастья. Затем она обнародовала фото игрушки, намекнув, что не желает кровавому диктатору счастья в 2023 году.
OK,WE CAN MAKE EXCEPTIONS…WELL WE CAN MAKE A NUMBER OF THEM ???? pic.twitter.com/dm9qNTw7iF
— Cher (@cher) January 1, 2023
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— Окей, мы можем сделать исключение для некоторых. Мы можем сделать много исключений, — написала Шер.
Пользователи сети поддержали Шер, отметив ее чувство юмора.
- У тебя удивительное чувство юмора.
- Путин — военный преступник и массовый убийца. Спасибо, что опубликовала это.
- Кто-то может разбогатеть на продаже этих очаровательных игрушек Путина.
- Люблю твой юмор!
- Все хотят его смерти, — пишут в комментариях под фото.