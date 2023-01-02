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Фото Персони

Он военный преступник и массовый убийца. Шер опубликовала изображение повесившегося Путина

2 января 2023, 09:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Шер
Источник: Depositphotos

Американская певица Шер показала фото особенной елочной игрушки — повешенный президент страны-террориста РФ Владимир Путин.

Так, в Twitter артистка решила поздравить своих поклонников с Новым годом, пожелав всем счастья. Затем она обнародовала фото игрушки, намекнув, что не желает кровавому диктатору счастья в 2023 году.

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— Окей, мы можем сделать исключение для некоторых. Мы можем сделать много исключений, — написала Шер.

Пользователи сети поддержали Шер, отметив ее чувство юмора.

  • У тебя удивительное чувство юмора.
  • Путин — военный преступник и массовый убийца. Спасибо, что опубликовала это.
  • Кто-то может разбогатеть на продаже этих очаровательных игрушек Путина.
  • Люблю твой юмор!
  • Все хотят его смерти, — пишут в комментариях под фото.
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Владимир Путин Шер
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