Американская певица Шер показала фото особенной елочной игрушки — повешенный президент страны-террориста РФ Владимир Путин.

Так, в Twitter артистка решила поздравить своих поклонников с Новым годом, пожелав всем счастья. Затем она обнародовала фото игрушки, намекнув, что не желает кровавому диктатору счастья в 2023 году.

OK,WE CAN MAKE EXCEPTIONS…WELL WE CAN MAKE A NUMBER OF THEM ???? pic.twitter.com/dm9qNTw7iF

— Cher (@cher) January 1, 2023