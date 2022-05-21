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Вместе с Цукербергом и Байденом: Моргану Фримену навсегда запретили въезд в Россию

21 мая 2022, 16:45
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Морган Фримен
Источник: Depositphotos

Известному американскому киноактеру и режиссеру Моргану Фримену навсегда запретили посещать Россию. Вместе с актером в стоп-лист попали и другие 959 американцев, которые никогда не посетят РФ.

В МИД РФ назвали такое решение ответными мерами на санкции, которые накладывает США на Россию на фоне полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля. 

В министерстве страны-агрессора считают, что власти США и другие известные личности разжигают русофобию, из-за чего им пожизненно запретили посещать РФ.

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Еще в 2017 году Морган Фримен записал видеообращение, где обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы в США. В ролике он назвал Путина шпионом, и добавил, что россия использует соцсети для распространения пропаганды и лжи, которая несет угрозу демократии.

Помимо Моргана Фримена, в стоп-лист попали не только представители власти США, но и создатель крупнейшей в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг:

  • Президент США Джо Байден и его сын Хантер;
  • Вице-президент США Камала Харрис;
  • Госсекретарь Энтони Блинкен;
  • Бывшая пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;
  • Марк Цукерберг;
  • Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни;
  • Директор ФБР Кристофер Рэй.

Пока Морган Фримен никак не прокомментировал ситуацию.

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Теги
Війна в Україні, Морган Фрімен, Россия
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