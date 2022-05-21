Известному американскому киноактеру и режиссеру Моргану Фримену навсегда запретили посещать Россию. Вместе с актером в стоп-лист попали и другие 959 американцев, которые никогда не посетят РФ.
В МИД РФ назвали такое решение ответными мерами на санкции, которые накладывает США на Россию на фоне полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля.
В министерстве страны-агрессора считают, что власти США и другие известные личности разжигают русофобию, из-за чего им пожизненно запретили посещать РФ.
Еще в 2017 году Морган Фримен записал видеообращение, где обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы в США. В ролике он назвал Путина шпионом, и добавил, что россия использует соцсети для распространения пропаганды и лжи, которая несет угрозу демократии.
Помимо Моргана Фримена, в стоп-лист попали не только представители власти США, но и создатель крупнейшей в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг:
- Президент США Джо Байден и его сын Хантер;
- Вице-президент США Камала Харрис;
- Госсекретарь Энтони Блинкен;
- Бывшая пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;
- Марк Цукерберг;
- Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни;
- Директор ФБР Кристофер Рэй.
Пока Морган Фримен никак не прокомментировал ситуацию.