Актер и комик Джим Керри и канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник отреагировал на решения Кремля запретить въезд в Россию.

В черный список РФ они попали вместе с другими десятками граждан Канады — политики, бизнесмены и деятели культуры.

Так, Джим Керри в Twitter написал, что случилось самое худшее, отвечая писательнице Маргарет Этвуд на ее желание отдохнуть в Москве на выходных.

Yes @MargaretAtwood, I’m afraid the worst has happened. We’re banned from Russia????…but the problems of 100 Canadians don’t amount to a hill of beans in this crazy world! We’ll always have Paris. Here’s looking at you kid. ????☔️ https://t.co/yLtE0WwbNV

— Jim Carrey (@JimCarrey) November 15, 2022