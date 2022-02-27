Американский актер Джим Керри высказался о войне в Украине. В Twitter он обнародовал пост, который сопроводил трогательной картинкой.

Джим сказал, что у него разрывается сердце из-за того, что страдают невинные люди.

— У меня разрывается сердце, когда я вижу, как невинные люди (особенно дети) подвергаются опасности из-за еще одного грандиозного политического придурка в истории. Остерегайтесь того, кого не любят, — написал голливудский актер.

Подпись он сопроводил картинкой — разорванный плюшевый мишка на фоне украинского флага.

It breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harm’s way by yet another of history’s grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z — Jim Carrey (@JimCarrey) February 27, 2022

Украину поддерживаю многие всемирно известные люди, поскольку они понимают, что наша страна страдает от агрессора. Так, Мадонна записала видео в поддержку Украины. Она отметила, что бессмысленное и жадное вторжение России в Украину должно быть остановлено.

Певица призвала всех у кого есть возможность, прислать гуманитарную помощь миллионам граждан Украины, чьи жизни затронула война.

— Путин нарушил все существующие соглашения по правам человека. Путин не имеет права пытаться стереть с лица земли существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Да благословит вас всех Господь! – сказала она.