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У меня разрывается сердце! Джим Керри высказался о войне в Украине

27 февраля 2022, 14:58
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
У меня разрывается сердце! Джим Керри высказался о войне в Украине
Источник: Depositphotos

Американский актер Джим Керри высказался о войне в Украине. В Twitter он обнародовал пост, который сопроводил трогательной картинкой.

Джим сказал, что у него разрывается сердце из-за того, что страдают невинные люди.

— У меня разрывается сердце, когда я вижу, как невинные люди (особенно дети) подвергаются опасности из-за еще одного грандиозного политического придурка в истории. Остерегайтесь того, кого не любят, — написал голливудский актер.

Подпись он сопроводил картинкой — разорванный плюшевый мишка на фоне украинского флага.

Украину поддерживаю многие всемирно известные люди, поскольку они понимают, что наша страна страдает от агрессора. Так, Мадонна записала видео в поддержку Украины. Она отметила, что бессмысленное и жадное вторжение России в Украину должно быть остановлено.

Певица призвала всех у кого есть возможность, прислать гуманитарную помощь миллионам граждан Украины, чьи жизни затронула война.

— Путин нарушил все существующие соглашения по правам человека. Путин не имеет права пытаться стереть с лица земли существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Да благословит вас всех Господь! – сказала она.

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Теги
Війна в Україні , Джим Керрі
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