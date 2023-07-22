Дедалі більше людей щодня перестають приховувати свою ненависть до Росії, особливо помітно це стало з початком повномасштабної війни в Україні. Наразі кожна розсудлива та розумна людина виступає проти політики країни-агресора, така тенденція помітна і серед зірок світового масштабу.

Однак є й ті селебритіз, які не приховували свого презирства до РФ до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У цьому матеріалі Факти ICTV вирішили згадати голлівудських зірок, які ненавиділи Росію ще до війни.

Дженніфер Лоуренс

Американська акторка Дженніфер Лоуренс після зйомок у фільмі Червоний горобець (2018), в якому вона зіграла роль російської шпигунки, заявила, що нічого спільного з цією країною мати не хоче.

На одній із пресконференцій вона навіть відмовилася відповідати на запитання преси з РФ, а також попросила вивести російських журналістів із зали.

Джим Керрі

Канадсько-американський актор Джим Керрі видалив свій акаунт у Facebook у 2018 році, і все – через Росію.

Зробив він це на знак протесту проти російського впливу на американські вибори, а соцмережа нібито цьому сприяла і нічого не робила, щоб це зупинити.

Джим Керрі висловився про війну в Україні 27 лютого 2022 року. Тоді він сказав, що у нього розривається серце, і назвав кривавого диктатора “політичним придурком”.

Леді Гага

Про нелюбов американської співачки Леді Гаги до РФ стало відомо в 2013 році. Тоді виконавиця сказала, що їй не подобаються застарілі погляди уряду РФ на ЛГБТ-спільноти і в принципі агресивна політика країни.

Морган Фрімен

Американський актор Морган Фрімен у 2017 році звинуватив Росію в нападі на демократію США. У відповідному ролику він назвав президента Росії Володимира Путіна шпигуном і сказав, що країна-агресор використовує соцмережі для поширення пропаганди і брехні.

Навесні 2022-го Моргану Фрімену назавжди заборонили в’їзд до країни-агресора.

Шер

Американська співачка Шер у 2013 році відмовилася виступити на церемонії відкриття зимової Олімпіади в Сочі.

Тоді вона заявила, що не поділяє погляди РФ на ЛГБТ-спільноти і не розуміє, звідки у них така ненависть до людей нетрадиційної орієнтації, зазначивши, що росіяни не розуміють, що з ними робить їхній уряд.

В ході цього Шер зазначила, що починає не любити Росію.

Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни в Україні більшість світових зірок підтримали нашу країну. Ба більше, багато хто з них навіть приїжджав до Києва, Львова та інших українських міст.

Так, у нас побували акторки Анджеліна Джолі, Іванна Сахно, Кетрін Винник, Джессіка Честейн, актори Шон Пенн, Бен Стіллер, Лів Шрайбер, режисерка Керрі Фукунага та багато інших.