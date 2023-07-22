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Нічого спільного з цією країною: голлівудські зірки, які ненавиділи РФ до війни в Україні

22 Липня 2023, 15:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Джим Керри, Леди Гага, Морган Фримен
Джерело: Depositphotos

Дедалі більше людей щодня перестають приховувати свою ненависть до Росії, особливо помітно це стало з початком повномасштабної війни в Україні. Наразі кожна розсудлива та розумна людина виступає проти політики країни-агресора, така тенденція помітна і серед зірок світового масштабу.

Однак є й ті селебритіз, які не приховували свого презирства до РФ до повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У цьому матеріалі Факти ICTV вирішили згадати голлівудських зірок, які ненавиділи Росію ще до війни.

Дженніфер Лоуренс

Американська акторка Дженніфер Лоуренс після зйомок у фільмі Червоний горобець (2018), в якому вона зіграла роль російської шпигунки, заявила, що нічого спільного з цією країною мати не хоче.

На одній із пресконференцій вона навіть відмовилася відповідати на запитання преси з РФ, а також попросила вивести російських журналістів із зали.

Джим Керрі

Канадсько-американський актор Джим Керрі видалив свій акаунт у Facebook у 2018 році, і все – через Росію.

Зробив він це на знак протесту проти російського впливу на американські вибори, а соцмережа нібито цьому сприяла і нічого не робила, щоб це зупинити.

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Джим Керрі висловився про війну в Україні 27 лютого 2022 року. Тоді він сказав, що у нього розривається серце, і назвав кривавого диктатора “політичним придурком”.

Леді Гага

Про нелюбов американської співачки Леді Гаги до РФ стало відомо в 2013 році. Тоді виконавиця сказала, що їй не подобаються застарілі погляди уряду РФ на ЛГБТ-спільноти і в принципі агресивна політика країни.

Морган Фрімен

Американський актор Морган Фрімен у 2017 році звинуватив Росію в нападі на демократію США. У відповідному ролику він назвав президента Росії Володимира Путіна шпигуном і сказав, що країна-агресор використовує соцмережі для поширення пропаганди і брехні.

Морган Фримен

Навесні 2022-го Моргану Фрімену назавжди заборонили в’їзд до країни-агресора.

Шер

Американська співачка Шер у 2013 році відмовилася виступити на церемонії відкриття зимової Олімпіади в Сочі.

Тоді вона заявила, що не поділяє погляди РФ на ЛГБТ-спільноти і не розуміє, звідки у них така ненависть до людей нетрадиційної орієнтації, зазначивши, що росіяни не розуміють, що з ними робить їхній уряд.

В ході цього Шер зазначила, що починає не любити Росію.

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Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни в Україні більшість світових зірок підтримали нашу країну. Ба більше, багато хто з них навіть приїжджав до Києва, Львова та інших українських міст.

Так, у нас побували акторки Анджеліна Джолі, Іванна Сахно, Кетрін Винник, Джессіка Честейн, актори Шон Пенн, Бен Стіллер, Лів Шрайбер, режисерка Керрі Фукунага та багато інших.

Теги
Дженніфер Лоуренс Джим Керрі Леді Гага Морган Фрімен Росія Шер
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