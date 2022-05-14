Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Музыка

Как голосовать за Украину в финале Евровидения 2022

14 мая 2022, 15:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Kalush

14 мая украинская группа Kalush Orchestra выступит в финале международного музыкального конкурса Евровидении 2022. Нашему талантливому коллективу удалось выбороть себе проход в финал благодаря отличному выступлению, которое впечатлило весь мир.

В финале конкурса Kalush Orchestra снова понадобится помощь зрителей. Как голосовать на Евровидение 2022 за Украину — далее в материале.

Стоит отметить, что жители Украины не смогут поддержать Kalush Orchestra в финале. Правила Евровидения 2022 гласят, о запрете голосования за представителей своей страны. Однако те украинцы, которые проживают в Европе, могут приблизить победу наших музыкантов. 

В своем Instagram Kalush Orchestra показали, как голосовать на Евровидении 2022 за Украину с разных стран. 

Для этого необходимо будет отправить СМС с числом 12. Известно, что с каждого зарубежного номера можно отправить 20 сообщений со своим голосом.

Российские хакеры хотят помешать победе Украины на Евровидение 2022. Речь идет о группировке Killnet, которая планирует осуществить DDOS-атаку. Все из-за широкомасштабного вторжения, которое РФ начала 24 февраля. Также Россию отстранили в участии музыкального конкурса — это поспособствовал Европейский вещательный союз.

Ранее группа Kalush Orchestra в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала об отношении к дисквалификации РФ, а также о важности таких мероприятий даже на фоне войны.

Читайте также:
КалушМы голос своей страны! Kalush Orchestra о дисквалификации РФ и о важности Евровидения

Теги
Kalush, Евровидение
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь