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Kalush Orchestra сделали совместный микс с представителями Италии на Евровидении 2022

13 мая 2022, 19:38
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Kalush Orchestra сделали совместный микс с представителями Италии на Евровидении 2022

Представители Украины на Евровидении 2022 Kalush Orchestra и Италии — дуэт Махмуд и Бланко сделали совместный микс со своих конкурсных песен.

Музыканты соединили композиции Stefania и Brividi. Сперва Махмуд и Бланко исполнили припев своего трека, затем вступили рэперы. Все это сопровождалось аккомпанированием на фортепиано и свирели.

Во время того, как Kalush Orchestra пели Stefania, итальянский дуэт им бурно аплодировал. После выступления зрители, которые наблюдали за совместным творчеством, разразились овациями.

Оценили микс и пользователи сети, отметив, что у них получилось отличное сочетание.

  • Вы наши герои, вы крутые парни!
  • Резкий переход, но круто!
  • Топ-2 участника Евровидения 2022.
  • Ребята, желаем вам выиграть на Евровидении. — Пишут в комментариях под видео.

Стоит отметить, что конкурсная песня Kalush Orchestra обрела большую популярность во всем мире. Лучшие каверы на трек Stefania слушайте на Фактах ICTV.

Напомним, 14 мая в Турине (Италия) пройдет финал Евровидения 2022. Букмекеры прогнозируют победу представителям Украины. Махмуд и Бланко в рейтинге находятся на четвертом месте.

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Теги
Kalush, Евровидение, Италия, Кавер
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