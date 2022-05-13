Представители Украины на Евровидении 2022 Kalush Orchestra и Италии — дуэт Махмуд и Бланко сделали совместный микс со своих конкурсных песен.

Музыканты соединили композиции Stefania и Brividi. Сперва Махмуд и Бланко исполнили припев своего трека, затем вступили рэперы. Все это сопровождалось аккомпанированием на фортепиано и свирели.

Во время того, как Kalush Orchestra пели Stefania, итальянский дуэт им бурно аплодировал. После выступления зрители, которые наблюдали за совместным творчеством, разразились овациями.

Оценили микс и пользователи сети, отметив, что у них получилось отличное сочетание.

Вы наши герои, вы крутые парни!

Резкий переход, но круто!

Топ-2 участника Евровидения 2022.

Ребята, желаем вам выиграть на Евровидении. — Пишут в комментариях под видео.

Стоит отметить, что конкурсная песня Kalush Orchestra обрела большую популярность во всем мире. Лучшие каверы на трек Stefania — слушайте на Фактах ICTV.

Напомним, 14 мая в Турине (Италия) пройдет финал Евровидения 2022. Букмекеры прогнозируют победу представителям Украины. Махмуд и Бланко в рейтинге находятся на четвертом месте.