Из-за “наглой твари”: Репяхова подала в суд на экс-жену Павлика

Супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова подала иск в суд на его экс-возлюбленную Ларису Созаеву.

Об этом Репяхова сообщила в Instagram.

История не простых отношений между этими людьми длится уже несколько лет. Однако теперь взаимный обмен “любезностями” в сети перерос в более серьезный конфликт с разбирательством в суде.

Екатерина Репяхова заявила, что оплатила судебный сбор и подала иск, продемонстрировав небольшой его фрагмент. Там был указана одна из недружеских фраз Созаевой, а именно: Ты наглая тварь.

— В моей день ангела желаю себе никогда не встречать плохих людей, — отметила Екатерина Репяхова.

Из-за чего возник конфликт

18 октября бывшая жена украинского певца Виктора Павлика Лариса Созаева сообщила, что экс-супруг выгоняет ее из квартиры. Виктор Павлик взял на себя кредит на квартиру, когда был в браке с Ларисой. Однако в итоге пара разошлась. Со своей стороны, после смерти их совместного сына, Павлик пообещал выплатить кредит и отдать квартиру Созаевой.

Со своей стороны супруга певца Виктора Павлика Екатерина Репьяхова заявила, что Лариса просто терроризирует их семью. Мол, им приходится жить в съемной квартире, потому что значительное количество денег уходит на выплату кредита за квартиру Созаевой.

Пока женщины между собой никак не могли помириться, Виктор Павлик никак не комментировал эту ситуацию. Однако их конфликт заиграл новыми красками 25 ноября, когда Репьяхова заявила о том, что ее хотят уничтожить, как блогера. На аккаунт девушки совершают муссированную атаку боты. По словам, Репьяховой, у нее нет врагов, кроме одного человека, намекая на Ларису Созаеву.

На эти обвинения Созаева тоже не смогла смолчать. Она отметила, что Репьяхова шесть лет назад увела из семьи Павлика, хотя он не хотел уходить.

— Дело не в этом, это правильно, что он ушел. Это верно, что он с тобой. Я очень рада, что он наконец-то нашел человека, достойного себе, — заявила Лариса.

Она добавила, что Екатерина говорит много лжи и до сих пор ревнует Павлика к ней. Мол, Репьяхова запрещает Виктору с ней разговаривать.

— У тебя истерика всякий раз, когда звучит мое имя. Ты очень наглая тварь, ты хладнокровная тварь. Ты готовилась к свадьбе совершенно спокойно, когда мой сын умирал. Тебя это особо не расстраивало. А сейчас почему-то ты решила что я наняла ботов, раскрыла твою страничку. Зачем это мне делать? Мне нет до тебя дела. У меня есть своя личная жизнь. Я прошу тебя оставь меня в покое, – заявила Лариса Созаева.