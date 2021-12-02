Блогер и жена народного артиста Украины Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала, что с ней будет, если певец ее бросит.

В Instagram-stories Екатерина решила ответить на интересующие вопросы своих подписчиков. Так, один из поклонников поинтересовался, что с ней было бы, если бы Виктор Павлик запил и ушел от нее? При этом был упомянут и так званный закон бумеранга, намекая на то, что артист ради нее бросил свою бывшую жену.

Репяхова отметила, что счастье в ее жизни определяется не наличием мужчины.

— Запить и уйти может и Виктор Павлик, и Коля, и Петя. Главное — что у меня есть я и то, как я прохожу трудности. А они есть абсолютно у каждого человека, — подчеркнула блогер.

Екатерина также сказала, что не понимает, причем тут закон бумеранга.

— Виктор прожил длинную жизнь — 56 лет. Так вышло, что когда он встречал последующих жен, был женат на предыдущих. Это его жизнь, история и судьба. Никто не вправе судить, правильно он живет или нет. Мне кажется, куда хуже лезть с советами и оценками туда, где не знаешь ничего, — подытожила Репяхова.

Напомним, что летом 2019 года Виктор Павлик развелся с Ларисой Созаевой и сделал предложение своему концертному директору Екатерине Репяховой. 29 мая 2020 года пара официально узаконила свои отношения.

15 июня 2021 года стало известно, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова стали родителями. У них родился сын Михаил.

Несмотря на то, что уже прошло время, между новой семьей Павлика и Ларисой Созаевой периодически возникают конфликты. Так, недавно Екатерина Репяхова заявила, что ее блог питаются уничтожить, намекнув на экс-жену артиста.