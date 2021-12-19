Жена украинского певца Виктора Павлика рассказала о ссоре со своим мужем. Екатерина Репяхова в слезах заявила, что он ее обидел.

На своей странице в Instagram она выложила Stories, в котором рассказала подписчикам об оскорблении артиста.

– Меня очень обидел мой муж. И я не уверена, что мы после этого будем вместе. Я одна в этой войне, – написала Репяхова.

Вскоре супруга Павлика выложила свою фотографию, которую подписала неоднозначной фразой.

— Жизнь удивительна. Просыпаешься утром и не знаешь, что сегодня твоя жизнь изменится безвозвратно, — отметила она.

После откровенности Репяховой украинский певец опубликовал Stories, в котором отметил свою любовь к жене.

Брак Виктора Павлика

Супруги состоят в браке уже более 1,5 лет. В мае 2020 года Екатерина Репяхова и Виктор Павлик поженились.

Спустя время стало известно о беременности девушки. Жена артиста родила сына Михаила в июне 2021 года.

Недавно Репяхова подала иск в суд против бывшей супруги певца Ларисы Созаевой, однако ее заявление отклонили из-за неправильного оформления документа.

Фото: Екатерина Репяхова