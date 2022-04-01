Телеведущая Регина Тодоренко продолжает оправдываться за то, почему не называет нападение России на Украину войной.

По словам артистки, у них с мужем Владом Топаловым, который является российским певцом, разные политические взгляды. Так, они не могут прийти к консенсусу — сложно найти общий язык в вопросах войны.

— Мы поняли, что нам тяжело прийти к консенсусу, мы с ним в разных положениях абсолютно. И позиции у нас не во всем сходятся. Мы наложили вето на любые политические разговоры, потому что это разрушает нашу семью, а мы очень хотим сплотиться, мы очень хотим быть вместе и дальше, и любить друг друга как в клятве – в радости, в болезни, в бедности, в кризисе, и во всем остальном, — отметила Тодоренко.

Отметим, что Регина родилась в Одессе, где сейчас находится вся ее семья. В 2018 году она вышла замуж за Топалова, с которым проживает в России.

Больше месяца ведущая молчит о войне в Украине. Она говорит, что переживает о своей семье и молиться за них в храме, однако не называет вещи своими словами — Россия напала на Украину.

Сейчас артистка всячески оправдывается почему молчит. Так, она решила снять выпуск с психологом о том, как жить в нынешних реалиях. Однако украинскому народу ее отмазки не интересны, поскольку в нашей стране погибают мирные жители.

Недавно ведущая Екатерина Осадчая обратилась к беременной Тодоренко. Она пригласила ее родить в Украине в бомбоубежище.