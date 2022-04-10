Телеведущая Регина Тодоренко пожаловалась на хейт в сети и обвинила певца Николая Сергу в хайпе на ее имени.

В Instagram-stories Тодоренко обнародовала скрин переписки. Она написала Серге после новости о смерти экс-возлюбленного Алика, который также был другом Николая.

В смс Регина спрашивает у Серги, где состоится прощание с убитым, есть ли у него семья и почему ведущий не написал ей лично, ведь у него есть ее номер. Ответа Регина не получила.

— Обратите внимание, как человек читает мои смс, но не отвечает, а лишь продолжает хайпиться публично, — написала ведущая.

Очевидно, что даже если Николай и читает сообщения Регины, то у него нет желания ей отвечать, поскольку ведущая ни разу не названа нападение РФ на Украину войной. А Серга в это время находится в рядах ВСУ и защищает нашу страну.

Также показала артистка и другие сообщения, которые ей пишут пользователи сети. Она не понимает из-за чего весь негатив — от злости или бессилия.

Ранее Коля Серга рассказал о друге, которого застрелили в Буче. В ходе разговора выяснилось, что мужчина был бывшим экс-возлюбленным Регины Тодоренко, которая сейчас живет и строит карьеру в РФ, однако ее близкие остаются в Украине.

Она публикует посты в Instagram, пишет, что в дом ее родителей пришла беда и собирает гумпомощь для нашей страны, однако ни разу не назвала вещи своими именами — Россия напала на Украину.