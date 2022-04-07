Ведущий Николай Серга рассказал, что в Буче российские захватчики убили его друга Алика, который когда-то встречался с певицей Региной Тодоренко.

В интервью оппозиционному российскому YouTube-каналу Популярная политика Серга рассказал, что 33-летний мужчина был застрелен в затылок. О том, что Алика не стало, исполнитель узнал спустя три недели после его смерти.

— Он не был военным. Вышел из бомбоубежища 18 марта и больше не вернулся. Сейчас в процессе освобождения Бучи, поиска погибших нашли, в том числе, и его труп, — отметил Николай.

Сейчас артист находится в Одессе и состоит в рядах ВСУ. Признается, что новости о смерти друзей выбивают его из колеи. Также Серга не понимает, как можно молчать о войне в Украине. В частности он вспомнил и Регину Тодоренко, поскольку она встречалась с Аликом.

— Алик был когда-то в романтических отношениях с Региной Тодоренко. И меня это добило, продолжающийся игнор, — отметил Николай.

Одесситка Регина Тодоренко сейчас живет и строит карьеру в РФ, однако ее близкие остаются в Украине. Артистка игнорирует войну и не называет вещи своими именами, пытаясь оправдать себя.

Она публикует посты в Instagram, и пишет, что в дом ее родителей пришла беда, однако ни разу не назвала имени человека, из-за которого все началось — президента России Владимира Путина.

Недавно Тодоренко вновь попыталась оправдаться. Она сказала, что не говорит о войне, поскольку у них с мужем разные взгляды на этот счет, и они не могут прийти к консенсусу.

Напомним, что с 2018 года Регина замужем за российским певцом Владом Топаловым, который находится в базе Миротворец за участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного РФ Крыма.

Фото: Николай Серга