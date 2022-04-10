Популярность — это ответственность: Серга жестко прошелся по Тодоренко и остальным “нейтральным”

Украинский артист и ведущий Коля Серга, который сейчас защищает Украину с оружием в руках, обратился к Регине Тодоренко, а в ее лице и к остальным “нейтральным личностям”.

— В лице Регины, я обращаюсь ко всем нейтральным блогерам РФЕ веселящимся Ивлеевым, растекающимся в сожалениях Алинам Астровским, истерично срывающимся Сабуровым, вечно релаксирующим Джиганам и испуганным Ани Лоракам. Это война. Тут нет полутонов. Ты или проти, или за. Даже невысказанная позиция является позицией. Каждое наше действие или без действия приводит к результату. Хотим мы этого или нет. И популярность это ответственность, — заявил Серга.

Он указал на то, что российский зритель узнал о Регине Тодоренко благодаря украинскому проекту Орел и решка. У нее 8 млн подписчиков, большая часть которых — россияне. Она могла повлиять на их умы, ведь, как правило, аудитория доверят своему блогеру. Но она не стала этого делать.

— Ты спросила: А почему я тебе не написал на личный номер о смерти Алика?. Регина, у меня по отношению к тебе нет ничего личного. Возможно вовремя выраженная тобой и твоими коллегами позиция смогла бы уберечь жизнь Алика и тысячи других жизней. К тому же за полтора месяца войны, ты, имея, мой личный номер ни написала ни слова. Опять же твое молчание — это твоя активная позиция, — отметил Коля Серга.

Ранее Коля Серга рассказал о друге, которого застрелили в Буче. В ходе разговора выяснилось, что мужчина был бывшим экс-возлюбленным Регины Тодоренко, которая сейчас живет и строит карьеру в РФ, однако ее близкие остаются в Украине.

Она публикует посты в Instagram, пишет, что в дом ее родителей пришла беда и собирает гумпомощь для нашей страны, однако ни разу не назвала вещи своими именами — Россия напала на Украину.

Потом Тодоренко пожаловалась на хейт в сети и обвинила певца Николая Сергу в хайпе на ее имени.

В Instagram-stories Тодоренко обнародовала скрин переписки. Она написала Серге после новости о смерти экс-возлюбленного Алика, который также был другом Николая.