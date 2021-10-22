Оператор Галина Хатчинс была застрелена американским актером Алеком Болдуином во время съемок фильма.

Биография Галины Хатчинс и что о ней известно — далее в материале.

Хатчинс была родом из Украины. Ей было 42 года. Об этом говорится на официальном сайте оператора.

Детство Галины прошло на советской военной базе в арктическом круге в окружении северных оленей и подводных лодок.

Позже Хатчинс уехала в столицу Украины, где окончила Киевский национальный университет. Она получила степень магистра международной журналистики и работала журналистом-расследователем.

Оператором Галина стала после того, как окончила курс Кинематографа в AFI Conservatory в Лос-Анджелесе. На своей странице в Facebook Хатчинс указала, что является Директором по фотографиям ICG: Гильдия международных кинематографистов.

В Instagram Галина делилась моментами из жизни и рабочими процессами.

Судя по публикациям, у оператора есть сын Андрос, который родился в 2013 году.

Среди последних работ Галины — фильмы Blindfire, Заклятый враг и Дорогуша.

Ранее мы писали, что во время съемок вестерна Раст Алек Болдуин выстрелил в оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера ленты Джоэла Соузу, который находится в тяжелом состоянии.

По словам журналиста Тессы Ментус, причиной несчастного случая стала осечка оружия, которое использовалось на площадке как предмет реквизита.

Фото: Галина Хатчинс