Светооператор и близкий друг погибшей Галины Хатчинс Сергей Светной рассказал детальнее о том, как произошла трагедия. По словам мужчины, он стоял с женщиной бок о бок, когда раздался выстрел, и умирала она на его руках.

Он отметил, что имеет полное право рассказать, почему так произошло и заявил о халатности продюсеров и персонала.

— Повлияла на это халатность человека, который должен был проверить оружие на месте. Человек, который должен был объявить о наличии заряженного ружья, этого не сделал. Человек, который должен был проверить это оружие перед тем, как принести его на съемочную площадку, этого не сделал. В результате — смерть человека, — написал он в Facebook.

Сергей заявил, что вся команда состоит из профессионалов, кроме тех, кто отвечает за оружие.

— Не может 24-летняя девочка быть профессионалом в этом деле, как и ее сверсники (друзья по школе, двору, Instagram). Профессионалы — это люди, которые провели не один десяток лет на площадке, это люди, которые знают свою работу от А до Я, это люди, у которых безопасность на площадке на уровне рефлексов. И им не надо говорить положить мешок на штатив, закрепить лестницу в декорации или оградить место взрыва, — продолжил Светной.

Он обратился к продюсерам с просьбой не економить на персонале, поскольку их работа не просто интересная, но и опасная. Сергей отметил, что в каждом департаменте должен быть профессионал.

— Я понимаю, что вы всегда боретесь за бюджет, но так нельзя… Я никому не желаю пережить то, что пережил я, что переживает ее муж и сын, а также актер Алек Болдуин, в руки которому дали это оружие. Ему теперь жить с этой мыслью всю жизнь, что он лишил жизни человека из-за непрофессионалов, — подчеркнул Светной.

В заключении светооператор поблагодарил всех, кто был рядом на съемочной площадке и пытался спасти жизнь Галине.

Напомним, 22 октября интернет всколыхнула новость о том, что Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс. Трагический случай произошел во время съемок фильма Ржавчина. Все, что известно об инциденте — читайте на Фактах ICTV.