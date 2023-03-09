Великобританию на Евровидении 2023 представит Мае Муллер с песней I Wrote A Song. Новостью артистка поделилась в Instagram.

— Я не могу поверить, что говорю об этом… но в этом году участвую от Великобритании на Евровидении. Это был самый трудный секрет в мире — буквально миллион раз чуть не проболталась об этом, но новость наконец-то вышла! Ливерпуль, увидимся очень скоро, — заявила Мае.

Известно, что артистка выступит уже в финале конкурсе 13 мая с песней I Wrote A Song, которая звезда только представила для поклонников. Не секрет, что Великобритания входит в “большую пятерку” — участники сразу же попадают в финал конкурса.

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Что известно о Мае Муллер

Певица родилась 26 августа 1997 года в Лондоне — начала петь с 8 лет, а уже в 2017 году записала несколько демо-записей. Эти старания принесли ей настоящий успех — уже с 2018 года она сотрудничала с другими популярными артистами — Marshmello и Sigala.

Мае добилась признания с помощью песни Better Days — он собрал более 1 млрд прослушиваний, и помог завоевать платину в США и Канаде.

Великобритания на Евровидении

С 1957 года Великобритания принимала участие в конкурсе 64 раза. Представители страны пропустили только два Евровидения — в 1956 и 1958 годах. Великобритания побеждала в конкурсе целых 5 раз. Второе место артисты занимали гораздо чаще — 16 раз.

Впрочем, попасть на конкурс не так уж и просто, даже если есть на это деньги. Фанаты не могли купить билеты на Евровидение 2023 через специальный сайт. Система выдавала ошибку, даже если пользователь сети простоял длинную виртуальную очередь.