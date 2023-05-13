Ноа Кирел из Израиля бросила вызов Джей Ло на сцене Евровидения

В финале Евровидения 2023 выступила певица Ноа Кирел. Представительница Израиля исполнила на конкурсе песню Unicorn, выйдя на сцену под 23 номером.

Для своего выступления Ноа Кирел выбрала спортивный стиль — черные широкие штаны, которые она сняла в конце, и черно-белое бюстье.

На сцене Евровидения 2023 Ноа показала зажигательные танцы, неимоверную энергию и продемонстрировала свои акробатические способности.

Песня Unicorn о настойчивости и высвобождении возможностей. В ней певица намекает на то, что женщины имеют свою внутреннюю силу.

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Стоит отметить, что букмекеры прогнозируют Израилю шестое место на Евровидении 2023.