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Ноа Кирел из Израиля бросила вызов Джей Ло на сцене Евровидения

14 мая 2023, 00:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Израиль Евровидение 2023

В финале Евровидения 2023 выступила певица Ноа Кирел. Представительница Израиля исполнила на конкурсе песню Unicorn, выйдя на сцену под 23 номером.

Для своего выступления Ноа Кирел выбрала спортивный стиль — черные широкие штаны, которые она сняла в конце, и черно-белое бюстье.

На сцене Евровидения 2023 Ноа показала зажигательные танцы, неимоверную энергию и продемонстрировала свои акробатические способности. 

Песня Unicorn о настойчивости и высвобождении возможностей. В ней певица намекает на то, что женщины имеют свою внутреннюю силу.

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 в Ливерпуле

Стоит отметить, что букмекеры прогнозируют Израилю шестое место на Евровидении 2023.

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Евровидение Израиль
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