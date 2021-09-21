17 сентября на телеканале СТБ состоялась премьера второго сезона романтического реалити Холостячка со Златой Огневич.

На первой вечеринке главная героиня познакомилась с 25 мужчинами, которые пришли бороться за ее внимание и сердце. Но после общения со всеми участниками шоу Злата сделала свой первый выбор и оставила в проекте лишь 16 мужчин.

Что известно об участниках второго сезона шоу Холостячка — читайте далее в материале.

Роман Свечкоренко

Роман занимается психологией и считает себя специалистом в сфере женского счастья. Он ездит в туры по городам, собирает залы, продает онлайн-курсы и мастер-классы.

Мужчина живет в Киеве и любит активные виды спорта. Также Роман активно ведет свой блог в Instagram, где имеет почти 1 млн подписчиков.

Возраст: 31 год

Instagram: svechkorenko

Васко Младенов

Васко — профессиональный теннисист, приехал бороться за сердце Холостячки из Болгарии. С 16 лет он выступает на высоком профессиональном уровне и постоянно участвует в мировых турнирах.

Кроме тенниса Васко занимается музыкой. Как рэпер выпустил три альбома и несколько синглов, которые есть на всех музыкальных платформах. Увлекается видеоиграми и футболом.

Возраст: 31 год

Instagram: vaskomladenov

Андрей Хветкевич

Андрей владеет IT-компанией и много путешествует. Каждые 4-6 месяцев мужчина меняет место жительства. Перед стартом съемок проекта переехал жить в Мексику.

Уже три года увлекается фридайвингом (ныряние с задержкой дыхания), за такой короткий срок ему удалось стать чемпионом Украины и США. Рекорд Андрея — нырок с задержкой на 4 минуты на глубину 97 метров. Максимальное время задержки воздуха — 7 минут.

Возраст: 38 лет

Instagram: diveeasy

Олег Плахотнюк

Олег является владельцем торговой организации, которая занимается закупкой и перепродажей тары/упаковки. Благодаря этому бизнесу ему удалось осуществить свою мечту — открыть фитнес-клуб в Хмельницком.

Олег уже дважды был женат. Имеет двух дочерей от предыдущих отношений, которых полностью обеспечивает.

Главным своим увлечением Олег считает регби, которым занимался с самого детства. Он является мастером спорта по этому виду спорта и вице-президентом Федерации регби Украины. Также увлекается фотографией (модель).

Возраст: 41 год

Instagram: superolegodessa

Игорь Присяжнюк

Игорь является многократным чемпионом Украины и мастером спорта по плаванию. Сейчас работает персональным тренером в спортивном клубе. Занимается с младенцами и детьми с особенностями развития. Также имеет свой маленький бизнес — прокат сап и каяков.

Главным своим увлечением считает плавание. Зимой выезжает в горы, чтобы покататься на сноуборде, а летом катается на сапах и кайтборде. Любит настоящие, долгие и дальние походы.

Возраст: 36 лет

Instagram: forte_igor

Павел Богда

Павел живет в Киеве и работает каскадером. Чаще всего дублирует главных героев, например, в таких проектах как Крепостная, Красный, Бесславные крепостные. Дважды снимался в Голливуде.

Увлекается конно-трюкового работой, пиротехникой, стрельбой и единоборствами.

Возраст: 30 лет

Instagram: pavelbogda

Илья Закорецкий

Илья является владельцем сети интернет-магазинов кожаных изделий. Главной фишкой своего бизнеса называет лазерную гравировку. Продажи ориентированы не на Украину, а большая часть покупателей из США, Европы и даже Китая.

Любит путешествовать, ходить в тренажерный зал и кататься на велосипеде.

Возраст: 34 года

Instagram: borodachch

Максим Тарапата

Максим является соучредителем экспортно-импортной компании и салонов красоты в Шанхае. В Китай поехал сразу после школы. В 2010 году там проходила международная выставка, куда мужчина мечтал попасть.

Увлекается серфингом, лыжами, вокалом и сальсой. Умеет каллиграфически писать иероглифы.

Возраст: 32 года

Instagram: tarmaks

Владислав Ясько

Владислав живет в Харькове и занимается Instagram-маркетингом. Имеет два бизнес, которые ведет со своими друзьями партнерами.

Начал зарабатывать деньги с 14 лет: сначала заказывал головоломки и перепродавал, а потом заказывал товар из Китая и перепродавал через соцсети.

Возраст: 25 лет

Instagram: vlad_yasko

Винченцо Дулепа

Винченцо — простой парень из Черновцов, который работал официантом. Четыре года назад он переехал в Лондон без связей и знания языка. Сначала работал на стройке, баристой и официантом в ресторане украинской кухни.

Впоследствии вместе со своим другом открыл два ресторана украинской кухни в Лондоне. Кроме этого, ребята развивают мебельный бизнес в Киеве. Винченцо увлекается кикбоксингом, компьютерными играми и лыжами.

Возраст: 31 год

Instagram: vincenzo_dulepa

Евгений Селютин

Евгений является владельцем двух IT-компаний. Одна занимается подбором IT-работников для европейских фирм, вторая — разработкой сайтов и приложений. Мужчина родом из Днепра, там он владеет помещением в центре города, которое сдает в аренду под магазины и офисы.

Увлекается минифутболом и боями без правил. В свободное время любит поиграть в Мафию.

Возраст: 29 лет

Instagram: selyutin_yevgeniy

Андрей Задворный

Андрей — предприниматель, у него есть собственное производство деревянных развивающих игрушек для детей от 1 до 10 лет. Продает их по Украине и на ближнее зарубежье, в планах — выход на Польшу, США и Канаду.

Мужчина был уже дважды женат. От первого брака имеет 6-летнюю дочь Киру, с которой проводит много времени.

Увлекается парапланеризмом, малой авиацией, дайвингом и тайским боксом. Любит играть в баскетбол и много путешествовать.

Возраст: 32 года

Instagram: zadvornyi_andrii

Дмитрий Шевченко

Дмитрий уже три года развивает собственный бизнес во Львове. У него есть клининговая и строительная компании. Также он владеет студией дизайна.

Дмитрий много времени проводит в спортзале, занимается боксом и кикбоксингом. Прошел 300 км пешком (Путь Сантьяго) из Португалии в Испанию.

Возраст: 37 лет

Instagram: dmitrij_sheff

Богдан Коломейко

Богдан шестой год является владельцем компании, которая занимается мониторингом цен продуктов ритейла Украины.

Уже был женат. Любит путешествовать и познавать новые места. Также Богдан увлекается верховой ездой.

Возраст: 33 года

Instagram: bogdan_kolomeyko

Роман Васильев

С 2009 года Роман работает практикующим стоматологом. Сам родом из Николаева, но в 2018 году переехал в Киев, чтобы иметь больше возможностей для развития в частной практике.

В будущем мечтает открыть собственную частную стоматологическую клинику в Киеве. Увлекается футболом, дайвингом и баскетболом. Несколько раз прыгал с парашютом, хочет получить права пилота.

Возраст: 33 года

Instagram: god_of_dentistry

Александр Борзенко

Александр жил и работал экономистом в Мариуполе. В 25-летнем возрасте случайно увидел информацию о наборе штата в полицию и решил кардинально сменить сферу деятельности.

Сейчас он является начальником патрульной службы города Кременчуг. Увлекается боксом, любит активные виды спорта, где можно раскрыть человеческие возможности: бег, различные виды джампинга парашютный спорт.

Возраст: 29 лет

Instagram: oleksandr_borzenko