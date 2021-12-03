Финал романтического реалити Холостячка 2 со Златой Огневич завершился 3 декабря. Главная героиня наконец-то сделала решающий выбор.

В финале Холостячки Злата выбрала Андрея Задворного.

– Не каждая влюбленность может перерасти в любовь. Мы оба это знаем. Но моя влюбленность переросла… Я люблю тебя. Я говорю тебе да. Я готова создать с тобой семью, – сказала в финале Злата Огневич.

В 12 выпуске Холостячки на СТБ Злата Огневич была на свидании с тремя мужчинами – Андреем Задворным, Дмитрием Шевченко и Романом Свечкоренко.

Последний покинул проект еще до финальной церемонии. Злата попрощалась с Ромой, поскольку не захотела строить отношения с женатым мужчиной.

Свидание с Дмитрием Шевченко проходило в Тунисе, где пара каталась на квадроциклах и гуляла посреди оазиса. Вечер закончился разговорами о будущем и страстью в бассейне.

Последнее свидание Златы в 12 выпуске состоялось с Андреем Задворным. Он покорил Холостячку экстремальными развлечениями. Подробнее о том, как прошел 12 выпуск Холостячки 2 со Златой Огневич — читайте на Фактах ICTV.