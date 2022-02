Украинский исполнитель Barleben прошел в финал отбора на Евровидение 2022 года.

В комментарии Фактам ICTV Barleben рассказал о своем треке, который пока остается тайной, а также о том, как узнал о дисквалификации Laud.

— Как проходила подготовка к отбору?

— Все началось с выбора песни. Важно было сформировать и завершить главный ее месседж, поскольку для нас всегда в приоритете смысл. Именно вокруг содержательного наполнения строится музыкальная форма.

— Как выбирали или писали трек для отбора? Обращались ли к кому-нибудь за помощью?

— Сначала была написана песня, а дальше уже было принято решение отправить ее на национальный отбор на Евровидение. Ее месседж должны услышать страна и мир, это очень актуально в сегодняшних реалиях.

Песня была написана в соавторстве с талантливым композитором Кристиной Хромяк.

— Одна из участниц, не попавшая на отбор, обвинила оргкомитет и в коррупции, и в предвзятости, как вы смотрите на такие обвинения?

— Считаю, что для каждого обвинения должны быть доказательства. Есть законодательное регламентирование этих процессов, поэтому как артист с удовольствием оставляю право комментировать факты коррупции уполномоченным органам.

— В ком из других участников видите главного конкурента?

— Не думаю о конкуренции вообще. Поскольку участники в этом году очень разные и классные. Пусть победят те песня и участник, которые больше всего понравятся зрителю.

— Евровидение любит песни с посылом и миссией, что такого есть в вашем треке?

— Наша песня – это тот месседж, который должен быть услышан именно сейчас. Она о том, что во времена страха и ненависти, агрессии и напряжения нам крайне необходимо вспомнить о любви, хоть на время заполнить ею свою душу. Вспомнить, как это — любить себя, других, свое дело и страну.

— Участника Laud дисквалифицировали, а на его место взяли вас. Как это происходило? Какова была первая реакция?

— Я был в резерве конкурса. Когда мне позвонили по телефону, не было понимания, кого именно дисквалифицировали, и за что. Сообщили, что я теперь в восьмерке финалистов, и нужно подписать бумаги. Конечно, первой реакцией была радость. Это шанс донести свой месседж и миссию.

Что известно о Barleben

30-летний Александр Барлебен родом из Новоград-Волынского Житомирской области. Ранее он служил в СБУ, участвовал в боевых действиях на Донбассе. Однако впоследствии решил посвятить свою жизнь музыке.

Первой попыткой стало участие в вокальных шоу: Х-Фактор и Голос страны.

В конце 2020 года Барлебен запустил социальный проект Stop the war, который посвятил всем, кто борется за независимость Украины. В настоящее время его дискография насчитывает семь синглов, последний из которых Time to get over.

Александр принципиально не поет на русском, а также всеми способами популяризирует в Украине свой любимый стиль – соул.