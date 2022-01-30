В финале национального отбора на Евровидение 2022 выступит Barleben (настоящее имя — Александр Барлебен) с песней Hear My Words.

30-летний музыкант родом из Новограда-Волынского, Житомирской области. Александр долгое время работал в Службе безопасности Украины, с началом войны на Донбассе участвовал в боевых действиях.

Впоследствии артист решил отказаться от стабильной работы, поскольку ему не хватало музыки и свободы действий. В настоящее время Барлебен является ветераном АТО.

Свою вокальную карьеру Александр начал в 2017 году, приняв участие в восьмом сезоне шоу Х-Фактор. На кастинге артист выступил с лирической композицией Злива и получил четыре Да от судей.

Также Барлебен участвовал в слепых прослушиваниях на вокальном шоу Голос страны 11. На сцену певец вышел с треком I’ll Never Love Again Леди Гаги, но к нему не повернулся ни один из тренеров.

В конце 2020 Барлебен запустил социальный проект Stop the war, посвященный всем, кто боролся за независимость Украины и был на передовой.

Александр представил англоязычный сингл и клип о разрушительных последствиях современных войн. Таким образом артист хотел привлечь внимание общества к вторжению России на Донбасс.

Барлебен принципиально не поет на русском языке – все его синглы исполнены либо на украинском, либо на английском. Он страстный поклонник жанра soul, и стремится, чтобы этот афро-американский стиль музыки нашел отклик в сердцах украинских слушателей.

В настоящее время репертуар артиста насчитывает около семи треков. В финале национального отбора на Евровидение 2022 Александр исполнит трек Hear My Words, однако пока артист презентовал только демо-версию песни.

– Это месседж, который должен быть услышан именно сейчас. Он о том, что во времена страха и ненависти, агрессии и напряжения нам необходимо вспомнить о любви и хоть на время наполнить ею свое сердце. Найти чувство любви внутри, в душе. Вспомнить о том, как любить себя, других, свое дело и страну, – прокомментировал свой трек Barleben.

Следует отметить, что Barleben попал в восьмерку финалистов нацотбора после дисквалификации Laud. Артиста отстранили от участия в конкурсе из-за того, что песня Head Under Water была обнародована в сети еще в 2018 году. Вместо Laud пригласили выступить Александра Барлебена.

Напомним, что финал нацотбора состоится 12 февраля в 19.00 в прямом эфире телеканала UA: Перший в формате телевизионного концерта.