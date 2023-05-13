Чехию на Евровидении 2023 представляет группа Vesna с песней My Sister’s Crow. В финале конкурса исполнительницы выступили под номером 14.

Участницы группы Vesna вышли на сцену в брючных нежно-розовых костюмах и с одинаковыми прическами.

Песня My Sister’s Crown повествует об объединении сестринских народов. Несколько куплетов представительницы Чехии исполнили на украинском языке.

Отметим, что в составе группы есть россиянка Олеся Очеповская. Она уже давно живет в Чехии, имеет чешское гражданство и убеждает, что выступает против войны в Украине.

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 в Ливерпуле

В Ливерпуле (Великобритания) продолжается финал международного песенного конкурса Евровидение 2023.

За победу соревнуются представители 26 стран. В этом году Украину на конкурсе представляет группа Tvorchi с песней Heart of steel. Букмекеры пророчат коллективу третье место в финале.