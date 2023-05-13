Гурт з Чехії заспівав про “об’єднання народів” у фіналі Євробачення 2023

Чехію на Євробаченні 2023 представляє гурт Vesna з піснею My Sister’s Crow. У фіналі конкурсу виконавиці виступили під номером 14.
Учасниці гурту Vesna вийшли на сцену в брючних ніжно-рожевих костюмах і з однаковими зачісками.
Пісня My Sister’s Crown оповідає про об’єднання сестринських народів. Кілька куплетів представниці Чехії виконали українською мовою.
Зазначимо, що у складі гурту є росіянка Олеся Очеповська. Вона вже давно живе в Чехії, має чеське громадянство та переконує, що виступає проти війни в Україні.
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У Ліверпулі (Велика Британія) триває фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023.
За перемогу змагаються представники 26 країн. Цьогоріч Україну на конкурсі представляє гурт Tvorchi з піснею Heart of steel. Букмекери пророкують колективу третє місце у фіналі.