Гурт з Чехії заспівав про “об’єднання народів” у фіналі Євробачення 2023

Чехію на Євробаченні 2023 представляє гурт Vesna з піснею My Sister’s Crow. У фіналі конкурсу виконавиці виступили під номером 14.

Учасниці гурту Vesna вийшли на сцену в брючних ніжно-рожевих костюмах і з однаковими зачісками.

Пісня My Sister’s Crown оповідає про об’єднання сестринських народів. Кілька куплетів представниці Чехії виконали українською мовою.

Зазначимо, що у складі гурту є росіянка Олеся Очеповська. Вона вже давно живе в Чехії, має чеське громадянство та переконує, що виступає проти війни в Україні.

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У Ліверпулі (Велика Британія) триває фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2023.

За перемогу змагаються представники 26 країн. Цьогоріч Україну на конкурсі представляє гурт Tvorchi з піснею Heart of steel. Букмекери пророкують колективу третє місце у фіналі.