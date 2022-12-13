Горькая сказка в период фашизма: рецензия на мультфильм Пиноккио Гильермо дель Торо

Кукольная картина Пиноккио Гильермо дель Торо от Netflix является третьей экранизацией книги Карло Коллоди за год, среди которых адаптация Disney режиссера Роберта Земекиса.

Работа дель Торо переплетается с двумя излюбленными темами мексиканского режиссера: католическими образами и осуждением фашизма. Однако, в отличие от таких картин дель Торо, как Хребет дьявола и Лабиринт Фавна, в анимационном фильме действие происходит не в Испании, а в Италии.

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Этот мультфильм совсем не диснеевский Пиноккио, как в классике 1940-го или недавнем римейке. В нем есть фашистские поздравления, диктатор Бенито Муссолини, падающие с неба бомбы и отец, который протягивает пистолет сыну и говорит: Застрели куклу.

По сюжету мальчик Карло погибает от сброшенной бомбы во время Первой мировой войны. В это время он как раз любовался распятием Христа, которое Джеппетто установил в деревенской церкви. Ребенок вернулся в церковь за шишкой, которая после его смерти даст семена для дерева, из которого Джеппетто высечет Пиноккио.

Жизнь в Пиноккио вселил лесной дух (Тильда Суинтон), после чего кукла не может умереть. Герой появляется на свет как воплощение хаоса, опустошая мастерскую Джеппетто. Он крушит там все просто ради развлечения.

Каждый раз, когда Пиноккио “теряет жизнь”, он переходит в подземный мир, где проводит определенное время, и возвращается к жизни. Пиноккио дель Торо рождается снова и снова, словно умирая за наши грехи. Фантазия создателей мультфильма приводит Пиноккио в загробный мир, населенный кроликами, играющими в покер.

В истории с периодом фашизма в Италии Пиноккио не олицетворяет конфронтацию режиму, а подвержен скорее невинному неповиновению. Героя и других детей призывают в армию, напоминающую что-то между нацистским гитлерьюгендом и рашистской юнармией.

Пиноккио легко склонить к исполнению милитаристской пропаганды для подъема режима Муссолини. Но он также достаточно капризен, чтобы легко разрушить шоу и опозорить дуче фашизма в его же присутствии. Стоит отметить, что тогда как другие фильмы дель Торо отстаивали идею антифашизма, эта картина является чем-то вроде детской анархии.

Сорежиссером мультфильма выступил Марк Густафсон, а над озвучкой работали три лауреата премии Оскар – Кристоф Вальц, Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон. Музыку к нему написал французский композитор Александр Деспла, которого уже номинировали на премию Золотой глобус-2023 за эту работу.

Главным сквозным действием фильма является опасность группового мышления. Это четко показательно в моменте, когда местные жители подозревают Пиноккио только потому, что он другой. Но именно они выступают марионетками, а не Пиноккио.

Пиноккио Гильермо дель Торо создан не только на детей, но темы, поднятые в картине, явно рассчитаны на их воспитание. Большую часть фильма Джеппетто хочет, чтобы Пиноккио был таким, как его сын Карло. Но со временем понимает, что ему не нужно заменять Карло — Пиноккио замечательный, и ему не нужно становиться человеком, чтобы его любили.