Украинский молодой певец и композитор Wellboy стал финалистом отбора на Евровидение 2022. На конкурсе он участвует с треком Nozzy Bossy.

Биография Wellboy

Антон Александрович Вельбой родился 9 июня 2000 года в поселке Грунь в сумской области. По образованию он режиссер эстрады — успешно окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Будучи студентом, в 2019 году он взял участие в10-м сезоне шоу X-Фактор, где его тренером была Настя Каменских. В финале шоу он исполнил песню Ветер и занял 3-е место.

Уже в 2021 году начал сотрудничать с продюсером Юрієм Бардашем. Благодаря совместной работе Антон заявил о себе миру с помощью видеоклипа Гуси — премьера состоялась в июне прошлого года. Спустя две недели песня вошла в топ-20 украинского Apple Music, а клип собрал более 18 млн просмотров на платформе YouTube.

На волне хайпа он также выступил на главной сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021, а затем — на Мариупольском фестивале MRPL CITY FEST.

Антон сделал настоящий прорыв в украинском шоу-бизнесе. Его трек Гуси стал первой песней попала в чарт топ-100 года Apple Music Ukraine. С этой песней он попал в топ-10 YouTube Ukraine и в топ-50 Spotify Ukraine с треком Вишні.

За 2021 год музыкальный сервис Spotify назвал его главным хитмейкером года в Украине.