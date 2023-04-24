Без скандала не обошлось: выступит ли Руслана на Евровидении 2023 в Ливерпуле

На днях стало известно, что украинскую певицу Руслану не пригласили выступать на Евровидении 2023. Такой поступок изрядно всколыхнул сеть и в конце концов заставил организаторов пересмотреть свое решение.

Что известно о скандале и выйдет ли Руслана на сцену конкурса в Ливерпуле, читайте в материале.

Руслану не позвали на Евровидение 2023

Все началось с опубликованных списков украинских звезд, которые выступят на Евровидении. К примеру, Юлия Санина, Мария Яремчук, Злата Дзюнька, Alyosha и рэп-исполнитель Otoy споют в полуфиналах конкурса, а Kalush Orchestra, Go-A, Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка уже в финале Евровидения 2023.

Однако в этом перечне не было украинской певицы Русланы, которая со своей песней Wild Dances завоевала первую победу для Украины на Евровидении в 2004 году.

Пользователи сети возмутились таким решением организаторов.

Я верю в то, что первая победительница Евровидения для Украины таки будет выступать в этом году! Руслана должна была быть первая в списке!

Странные вещи происходят в мире. Не может / не должно быть выигранного Украиной Евровидения 2023 без Русланы!

Обязательно вам надо выступать на Евровидении, вы — первая украинская победа. Вы заботились и думали об Украине. Ваша музыка была украинской, когда другие так не делали!

Руслана наша первая победительница на Евровидении! Пригласили всех, кого надо и не надо, а Руслану не позвали… Как так?!

Это действительно очень странно, что одна из наших победительниц не выступит в этом году на сцене Евровидения. Я считаю это большим упущением организаторов. Надеюсь, они исправят ситуацию.

Реакция Русланы

22 апреля Руслана решила прояснить ситуацию. Она заявила, что на главной сцене Евровидения 2023 ее выступление не запланировано ни в полуфинале, ни в финале. Артистка добавила, что от нее мало что зависит в этой ситуации, о чем и сожалеет. — Моей командой мне предоставлена информация, взятая из официальных источников. Я жду и смотрю, как будут развиваться события дальше, и не даю пока никаких комментариев, — заявила певица. Звезда также добавила, что есть несколько сценариев развития событий — ждать приглашения на Евровидение или отказаться, если оно поступит.

Реакция Суспільного

На огласку вокруг выступления Русланы на Евровидении отреагировало Суспільне. По инициативе вещателя, Руслану включили в конкурсную программу.

— На сегодня мы можем лишь подчеркнуть, что Руслана будет выступать в ряде форматов, которые будут проходить до и во время проведения Евровидения в Ливерпуле, в частности в финале конкурса. Насколько нам известно, ВВС намерен включить Руслану в финал Евровидения 2023, — говорится в заявлении.

Суспільне заверило, что Руслана и ее команда уже знают о решении BBC и даже провели необходимую подготовку.

Победа Русланы в 2004 году была символическим событием для всей страны и ввела высокие стандарты представления Украины на конкурсе в течение почти 20 лет, вдохновила следующих участников на новые победы. Поэтому, конечно, участие Русланы в шоу, которое проводится от имени Украины, важно и обосновано.

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