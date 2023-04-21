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Зажжет огни на сцене конкурса! Король Чарльз III откроет Евровидение 2023

21 апреля 2023, 10:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Король Чарльз III
Источник: Depositphotos

Король Великобритании Чарльз III посетит Ливерпуль перед Евровидением 2023. Он зажжет свет на сцене международного песенного конкурса, чтобі весь мир увидел ее финальное оформление.

Туда он приедет вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой. Визит запланирован на 26 апреля.

Король и королева посетят помещение конкурса M&S Bank Arena. Они познакомятся с ведущими Евровидения 2023, в том числе и с украинской певицей Юлией Саниной, а также организаторами конкурса и представительницей Великобритании на нем — Маэ Муллер.

В рамках своего визита в город королевская пара также посетит Центральную библиотеку Ливерпуля, чтобы официально отметить ее побратимство с первой в Украине публичной библиотекой — Региональной научной библиотекой в ​​Одессе.

Напомним, что Евровидение 2023 состоится уже в мае. Первый полуфинал — 9 числа, второй — 11-го, финал — 13-го.

Украину на конкурсе представит дуэт Tvorchi.

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Источник
BBC
Теги
Евровидение Чарльз ІІІ
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