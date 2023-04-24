Без скандалу не обійшлося: чи виступить Руслана на Євробаченні 2023 у Ліверпулі

Днями стало відомо, що українську співачку Руслану не запросили виступати на Євробаченні 2023. Такий вчинок неабияк сколихнув мережу та зрештою змусив організаторів переглянути своє рішення.

Що відомо про скандал і чи вийде Руслана на сцену конкурсу в Ліверпулі, читайте в матеріалі.

Руслану не покликали на Євробачення 2023

Усе почалося з опублікованих списків українських зірок, які виступлять на Євробаченні. Приміром, Юлія Саніна, Марія Яремчук, Злата Дзюнька, Alyosha та реп-виконавець Otoy заспівають у півфіналах конкурсу, а Kalush Orchestra, Go-A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка вже у фіналі Євробачення 2023.

Однак у цьому переліку не було української співачки Руслани, яка зі своєю піснею Wild Dances завоювала першу перемогу для України на Євробаченні у 2004 році.

Користувачі мережі обурилися таким рішенням організаторів.

Я вірю в те, що перша переможниця Євробачення для України таки буде виступати цього року! Руслана мала бути перша у списку!

Дивні речі відбуваються у світі. Не може / не має бути виграного Україною Євробачення 2023 без Руслани!

Обов’язково вам треба виступати на Євробаченні, ви – перша українська перемога. Ви дбали і думали про Україну. Ваша музика була українська, коли інші так не робили!

Руслана наша перша переможниця на Євробаченні! Запросили всіх, кого треба і не треба, а Руслану не покликали… Як так?!

Це дійсно дуже дивно, що одна з наших переможниць не виступить цьогоріч на сцені Євробачення. Я вважаю це великим упущенням організаторів. Сподіваюся, вони виправлять ситуацію.

Реакція Руслани

22 квітня Руслана вирішила прояснити ситуацію. Вона заявила, що на головній сцені Євробачення 2023 її виступ не заплановано ні на півфінал, ні на фінал. Артистка додала, що від неї мало що залежить у цій ситуації, про що й шкодує.

– Моєю командою мені надано інформацію, взяту з офіційних джерел. Я чекаю і дивлюся, як розвиватимуться події далі, і не даю поки що жодних коментарів, – заявила співачка.

Зірка також додала, що є кілька сценаріїв розвитку подій – чекати запрошення на Євробачення або відмовитися, якщо воно надійде.

Реакція Суспільного

На розголос довкола виступу Руслани на Євробаченні відреагувало Суспільне. За ініціативою мовника, Руслану внесли до конкурсної програми.

– На сьогодні ми можемо лише наголосити, що Руслана виступатиме у низці форматів, які відбуватимуться до та під час проведення Євробачення в Ліверпулі, зокрема у фіналі конкурсу. Наскільки нам відомо, ВВС має намір внести Руслану до фіналу Євробачення 2023, – йдеться у заяві.

Суспільне запевнило, що Руслана та її команда вже знають про рішення BBC і навіть провели необхідну підготовку.

Перемога Руслани у 2004 році була символічною подією для всієї країни та започаткувала високі стандарти представлення України на конкурсі протягом майже 20 років, надихнула наступних учасників на нові перемоги. Тож, звичайно, участь Руслани у шоу, що проводиться від імені України, важлива й обґрунтована.

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Чи виступить Руслана на Євробаченні 2023

Продюсер і чоловік Руслани Олександр Ксенофонтов підтвердив, що консультації щодо виступу Руслани на Євробаченні 2023 тривають із 18 квітня. Проте офіційне запрошення співачці так і не надходило.

– Щодо звернення Руслани – це її власна ініціатива, з якою я погодився, бо не вважаю себе в праві обмежувати будь-які її ініціативи. В усьому ми шукаємо можливості для компромісу та шанобливого ставлення один до одного. Нас об’єднує спільна мета. Велика мета Незалежності, Перемоги та Відродження України, даруйте за пафос. Тут без компромісів, – заявив Ксенофонтов.

Команда співачки підтвердила Фактам ICTV, що станом на 24 квітня остаточного рішення щодо виступу Руслани на Євробаченні в Ліверпулі немає. Чи вийде співачка на сцену в фіналі конкурсу, дізнаємося згодом.