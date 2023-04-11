Украинский музыкант Дмитрий Шуров станет саундпродюссером Евровидения 2023. Он будет отвечать за музыкальное сопровождение визиток конкурса. В этом году для создания роликов будут использованы передовые технологии.

Так, на Евровидении 2023 покажут 111 визиток из стран, которые участвуют в конкурсе. Немало роликов будет посвящено локациям Украины и Великобритании. Музыку для них напишет Дмитрий Шуров, также известный под псевдонимом Pianoбой.

— Эти визитки — самая музыкальная и ответственная работа для композитора на шоу и наиболее интересная лично для меня. Мне важно, чтобы Украина была максимально качественно представлена — это касается сцены, видеоряда и музыкального оформления. Для этого британский продакшн снимает видео, для которых я создаю музыку, соединяя атмосферу Украины и Великобритании. Это сложный процесс, но даже в самые тревожные времена мы должны чувствовать свет и иметь надежду, — заявил Шуров.

Для съемки визиток будут использоваться дроны с камерами, угол обзора которых достигает 360 градусов. В каждом ролике покажут по три локации страны, которую артист или коллектив будет представлять на главной сцене в Ливерпуле.

Напомним, что украинцы будут не только создавать шоу, но и судить выступления — через Дію выбран участник жюри от Украины на Евровидение 2023, который будет оценивать старания представителей других стран. Правда, кто именно победил в голосовании, станет известно уже на финале конкурса 13 мая.