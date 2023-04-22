Жду, как будут развиваться события: Руслану не пригласили выступать на финале Евровидения

Украинскую певицу Руслану Лыжичко не пригласили выступать на ежегодный песенный конкурс Евровидение. Об этом она рассказала в социальных сетях, отвечая на вопросы фанатов.

— Меня спрашивают, буду ли я стоять на сцене Евровидения, которое будет проходить от имени Украины в Ливерпуле — я этого не знаю, — рассказала народная артистка.

Руслана отметила, что пока не получала никакого предложения или официального приглашения от организаторов Евровидения.

— По состоянию на сегодня, на главной сцене Евровидения мое выступление не запланировано ни в финале, ни в полуфиналах. Моей командой мне предоставлена информация, взятая из официальных источников. Я жду и смотрю, как будут развиваться события дальше и не даю пока никаких комментариев. К сожалению, от меня мало что зависит в этой ситуации, — отметила певица.

В полуфиналах выступят Мария Яремчук, группа The Hardkiss, рэп-исполнитель Otoy, певицы Алеша и Злата Дзюнька. В гранд-финале — группа Kalush, Джамала, Верка Сердючка, Тина Кароль, группа Go A.

Она отметила, что в дальнейшем ситуация может развиваться по двум сценариям: ждать приглашения на Евровидение или отказаться, если оно поступит.