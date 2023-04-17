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Джамала, Верка Сердючка и еще три украинских артиста споют в финале Евровидения 2023

17 апреля 2023, 12:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Євробачення

В финале Евровидения 2023 на сцене выступят украинские артисты — Кalush Orchestra, Go-A, Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка. Звезды появятся на сцене в роли приглашенных гостей. 

— Раскрываем секреты гранд-финала! Нам не терпится поприветствовать Kalush Orchestra, Сэма Райдера и икон Евровидения, включая Go-A и Верку Сердючку, в Ливерпуле для их выступлений, — заявили представители конкурса.

Все заявленные украинские звезды ранее были участниками Евровидения. Kalush Orchestra выиграли конкурс в 2022 году, Go-A заняли 5 место в 2021 году. Джамала забрала первенство в 2016 году, а Верка Сердючка завоевала второе место в 2007. Тина Кароль оказалась на 7 месте в 2006 году.

В финале к украинским звездам присоединятся иностранные коллеги — Сэм Райдер, занявший 2 место на Евровидении 2022, победители 2019 и 2018 годов — Дункан Лоуренс и Нетта Барзилай. Также 13 мая споет представитель Италии на Евровидении 2019 и 2022 Mahmood, представительница Швеции 2022 Корнелия Якобс, представитель Исландии 2021 Dadi Freur и представительница Великобритании на Евровидении 1993 Sonia.

Финал Евроивдения 2023 состоится 13 мая в Ливерпуле, где и станет известно имя победителя конкурса.

Украинских артистов на сцене конкурса в этом году будет много. К примеру, в полуфиналах Евровидение 2023 выступят фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, певицы Мария Яремчук, Злата Дзюнька, Alyosha и рэп-исполнитель Otoy. Помимо этого, Санина является и ведущей мероприятия, вместе со своими иностранными коллегами — артистка усердно готовится к этой роли.

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Напомним, что и Дмитрий Шуров станет саундпродюссером Евровидения 2023 — он напишет музыку для визиток, которыми представят страны для зрителей. Артист заявил, что хочет представить Украину максимально качественно.

Теги
Go-A Kalush Евровидение Вєрка Сердючка Джамала Тина Кароль
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