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Елена Зеленская приехала в Лондон на коронацию Чарльза III

4 мая 2023, 20:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Елена Зеленская
Источник: Офис президента

Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Лондон перед коронацией Чарльза III.

Она уже успела встретиться с супругой премьер-министра Великобритании Акшатой Мурти на Даунинг-стрит.

Напомним, 6 мая состоится коронация Чарльза III, на которую приглашено более 2 тыс. гостей — члены королевской семьи, иностранных королевских семей, часть парламента и главы государств со всего мира.

От Украины приглашение приняла жена президента Владимира Зеленского. Также известно, что не будет президента США Джо Байдена не будет, вместо него приедет его супруга и первая леди Джилл Байден.

Все, что известно о коронации Чарльза III — читайте на Фактах ICTV.

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