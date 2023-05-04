Первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Лондон перед коронацией Чарльза III.

Она уже успела встретиться с супругой премьер-министра Великобритании Акшатой Мурти на Даунинг-стрит.

Напомним, 6 мая состоится коронация Чарльза III, на которую приглашено более 2 тыс. гостей — члены королевской семьи, иностранных королевских семей, часть парламента и главы государств со всего мира.

От Украины приглашение приняла жена президента Владимира Зеленского. Также известно, что не будет президента США Джо Байдена не будет, вместо него приедет его супруга и первая леди Джилл Байден.

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